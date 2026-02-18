Украинские дроны атаковали Чебоксары. Целью мог стать оборонный завод

Утром 18 февраля украинские беспилотники атаковали столицу Чувашии Чебоксары, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, произошло две атаки подряд — в районе посёлка Яуши и в Новоюжном районе города, где расположен завод "ВНИИР-Прогресс". Николаев заявил, что раненых и разрушений нет, пострадали несколько автомобилей.

Местные жители рассказали телеграм-каналу Shot о взрывах на юге и северо-западной окраине города и о столбе густого дыма. Росавиация почти на четыре часа закрывала аэропорт Чебоксар. По данным канала "Чувашия без цензуры", город атаковали четыре дрона, один человек получил порезы от осколков стекла.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova утверждает, что дроны ВСУ поразили энергетический объект в районе "ВНИИР-Прогресс", который уже становился целью атаки в декабре 2025 года. По кадрам очевидцев, изученным телеграм-каналом ASTRA, дым фиксировался в районе домов на проспекте 9-й Пятилетки — менее чем в километре от предприятия. Провоенный канал "Белорусский силовик" также пишет, что именно завод был целью налёта.

"ВНИИР-Прогресс" ходит в объединение "АБС Электро" и выпускает радиоэлектронную продукцию, в том числе для российской армии: антенны "Комета", защищающие дроны "Герань" от средств радиоэлектронной борьбы, а также приёмники спутникового сигнала для ракет "Калибр" и "Искандер". В Генштабе ВСУ ранее отмечали, что предприятие производит компоненты для спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали "ВНИИР-Прогресс" в июне, июле, ноябре и декабре 2025 года. После первой атаки завод временно приостанавливал работу.