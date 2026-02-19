Украинские дроны атаковали нефтебазу в Великих Луках

В ночь на 19 февраля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Великие Луки, загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его данным, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет.

В аэропорту Пскова на несколько часов вводились ограничения на вылет и прилет самолетов, утром обслуживание рейсов было возобновлено.

Минобороны России отчиталось, что за ночь были сбиты 113 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Псковская область в сообщении не упоминается.

В Брянской области в результате атаки были ранены два жителя села Лопушь, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Как пишет Минобороны, за ночь над регионом были уничтожены 50 дронов.

В Белгороде продолжаются восстановительные работы после ракетного обстрела, который произошел вечером 18 февраля. По словам главы регионаВячеслава Гладкова, сейчас частично прекращена подача тепловой энергии в части жилых домов Белгорода.