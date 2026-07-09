Украинские дроны атаковали нефтебазы под Тверью и Ставрополем

В ночь на 9 июля украинские беспилотники вновь атаковали объекты топливной инфраструктуры в нескольких регионах России. Под ударами оказались нефтебазы в Тверской области и Ставропольском крае, а также два танкера в Таганрогском заливе.

Губернатор Тверской области Виталий Королёв сообщил, что после атаки загорелся один из резервуаров нефтебазы "Тверьнефтепродукт". По его словам, пожар удалось локализовать, пострадавших нет. Как отмечает ASTRA, часть резервуаров предприятия ранее оборудовали антидроновыми сетками, но они не предотвратили попадание.

В Ставропольском крае пожар возник на территории нефтебазы на хуторе Вязники. Глава региона Владимир Владимиров сначала сообщил о возгорании на промышленном объекте, а позднее уточнил, что огонь распространился на резервуары с горючими материалами. Жителей ближайших домов эвакуировали.

По данным ASTRA, речь идёт о крупном нефтехранилище в Вязниках, расположенном рядом с нефтебазой "Лукойл-Югнефтепродукт".

В Ростовской области второй день подряд атакованы танкеры в Таганрогском заливе. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, два судна получили механические повреждения, на обоих возникли пожары. Экипажи эвакуировали, пострадавших нет.

Назначенный Россией глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ударов по объектам энергетической инфраструктуры все округа на подконтрольной российским войскам территории региона полностью или частично остались без электроснабжения.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над 11 регионами страны, аннексированным Крымом и Азовским морем.

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Под атаки уже попали все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны. В России сохраняется топливный кризис. Почти во всех регионах действуют ограничения на продажу бензина.





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