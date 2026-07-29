Украинские дроны атаковали НПЗ и склад Wildberries в Рязани

Украинские беспилотники в ночь на 29 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод и логистический центр Wildberries в Рязанской области, сообщают российские и украинские мониторинговые телеграм-каналы.

Сортировочный комплекс Wildberries, по данным Astra, расположен на территории Индустриального парка "Рязанский" в районе села Тюшево Рязанского муниципального района. В самой компании сообщили, что сотрудников склада эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

В последние недели украинские военные нанесли удары по нескольким крупным складам Wildberries в разных регионах России. В Киеве утверждают, что через компанию ведутся поставки товаров военного назначения.

Мониторинговые каналы публикуют также видео пожара, возникшего после удара по НПЗ.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятёрку крупнейших НПЗ России, на его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Его уже ранее атаковали несколько раз. После ударов ВСУ 15 мая 2026 года завод приостановил работу. Предприятие входит в структуру "Роснефти".

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в "результате падения обломков БПЛА" есть возгорание на промышленных территориях, госпитализированы шесть человек, угрозы их жизни нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил (1,2), что над регионом сбили "около шести десятков БПЛА и ракету". В "результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом", по его словам, погибла женщина, пострадали двое мужчин. "Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь", – написал он в своем телеграм-канале.

В Таганроге также повреждены частные дома, на территории производственных организаций и морского порта обнаружены обломки беспилотников, сообщил Слюсарь.

Минобороны России заявило о 295 сбитых украинских беспилотниках над территориями более 10 регионов. Сколько сбить не удалось - не сообщается. Украинская сторона пока удары не комментировала.