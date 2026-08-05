Украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе - в третий раз за неделю

Украинские дроны в ночь на среду, 5 августа, атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Башнефть" в Уфе. На территории завода возник сильный пожар. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что пожар "в промзоне" вызвал один из 25 сбитых ночью над этой местностью беспилотников, но не уточнил, какое именно предприятие горит. К выводу, что речь идёт о заводе "Башнефть - Новойл", пришли OSINT-аналитики издания Astra.

Это уже третья за последнюю неделю атака украинских дронов на НПЗ "Башнефти" (в промзоне на севере Уфы их три). Предыдущие атаки были 1 и 2 августа. Уфа находится примерно в 1600 км от границы России с Украиной.

Радий Хабиров ещё 3 августа заявлял, что, несмотря на атаки, производство топлива в Башкортостане снижаться не будет и даже, наоборот, вырастет, а возможные перебои будут объясняться "проблемами с логистикой".



