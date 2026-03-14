Украинские дроны атаковали порт "Кавказ" и Афипский НПЗ

В ночь на 14 марта украинская армия атаковала беспилотниками порт "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края. Как сообщили в оперативном штабе региона, ранены три человека и повреждено "техническое судно". На причале возник пожар, его оперативно ликвидировали. Пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в оперштабе подтвердили появившуюся ранее в соцсетях информацию об ударе по Афипскому НПЗ, в результате которого возник пожар. Согласно сообщению, пострадавших нет, но "загорелись технические установки".

Как пишет телеграм-канал Astra, пожар в районе Афипского НПЗ зафиксирован на интерактивной карте мониторингового сервиса NASA FIRMS, отслеживающего температурные аномалии практически в режиме реального времени.

Телеграм-канал SHOT сообщает со ссылкой на местных жителей, что взрывы в Краснодарском крае начались около часа ночи, всего прозвучало более десятка взрывов в разных районах. OSINT-анализ издания Astra пришел к выводу, что во время ночной атаки один из дронов упал в ЖК "Архитектор" на севере Краснодара. Местный аэропорт был закрыт.

И порт "Кавказ", и Афипский НПЗ в прошлом уже неоднократно подвергались ударам украинских беспилотников.

В отчете Минобороны России говорится, что в ночь на 14 марта силы ПВО ничтожили 87 украинских дронов, в том числе 31 – над Азовским морем и 16 – над Краснодарским краем.