Украинские дроны атаковали склады Wildberries: есть погибшие

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали склады российского маркетплейса Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Есть погибшие и пострадавшие.

В Тамбовской области атаке подвергся город Котовск. "Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв", – написал глава региона Евгений Первышов.

По его данным, в результате атаки погибли семь человек, которые работали в ночную смену. Еще 25 человек пострадали – 23 из них госпитализированы.

"Из них один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом и 16 – средней тяжести. В основном это осколочные ранения", – добавил Первышов.

Ночью атаке также подверглось Подмосковье. В Электростали дрон упал на территории склада Wildberries – 24 человека получили ранения, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Ногинске в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы – пострадали два человека. "В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия", – написал Воробьев.

Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших. "Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку", – написала она в телеграм-канале.

Представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел по статье о теракте в связи с атаками на склады Wildberries.

Украинские военные пока не комментировали удары по складам маркетплейса.

По данным Минобороны России, за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской и Московской областей, а также Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.