Украинские города вновь подверглись ракетным обстрелам

Ночью и утром 8 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога в связи с ракетной атакой. Российские войска нанесли удары, применив различные типы ракет, в том числе "Кинжалы", сообщили Воздушные силы ВСУ.

Взрывы были слышны в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Харькове и Хмельницком. Подтвержденной информации о последствиях атаки пока нет.

Украинские СМИ сообщают, что в Кривом Роге серьезные повреждения из-за российской атаки получил торговый центр. В сети появилось видео, снятое, как утверждается, в Кривом Роге. Власти Днепропетровской области пока это не комментировали.

В Запорожье в результате попадания ракет в жилые районы пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной администрации Юрий Малашко. По его словам, город атаковали крылатые и баллистические ракеты с разных направлений. В Запорожье частично пропало электричество.

Российские войска нанесли как минимум четыре удара по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Пострадала одна местная жительница. Кроме того, возник пожар на промышленном объекте. Его тушат спасатели.

Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Хмельницком на западе страны, куда долетели крылатые ракеты, запущенные ранее с самолётов.

Сообщений о жертвах не поступало.

Южное региональное командование ВСУ сообщило, что над Одесской областью этой ночью были сбиты 7 дронов типа "Шахед", еще один беспилотник уничтожен над Николаевской областью.

В свою очередь, Минобороны России утром 8 января заявило о перехвате украинской ракеты С-200 над Белгородской областью и 8 дронов над оккупированными районами Донецкой области.