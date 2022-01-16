Украинские СМИ с 16 января обязаны выходить на украинском языке

В Украине с воскресенья, 16 января, вступает в силу требование Закона о языке к издателям государственных и региональных печатных СМИ об обязательном применении украинского языка. Выпускать свою продукцию на других языках, например, русском, не запрещается, однако тем издателям, которые захотят воспользоваться этим правом, будет необходимо издавать такой же тираж и на украинском.



Аналогичное требование к местным СМИ вступит в силу позднее, 16 июля 2024 года. Оно не будет распространяться на печатные СМИ, которые издаются на языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках ЕС.



Кроме того, с 16 июля 2022 года обязательным станет использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ, а также на официальных сайтах и страницах в соцсетях.



Как пишет агентство dpa, последняя русскоязычная газета в Украине - "Вести" - перешла на украинский 10 января.