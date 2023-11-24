Украинские СМИ: в Белгороде взорвали перешедшего на сторону РФ офицера

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждают, что украинские спецслужбы убили в российском Белгороде бывшего офицера МВД Украины Александра Слисаренко, перешедшего на сторону России и занимавшего должность заместителя главы российской администрации в Харьковской области. В Украине против него было выдвинуто обвинение в государственной измене.

Утверждается, что Слисаренко погиб ещё 16 ноября в результате взрыва автомобиля. Источники говорят о причастности к взрыву СБУ. Официально украинская спецслужба это не комментировала.

Российские власти и правоохранительные органы также ничего не сообщают о предполагаемой гибели Слисаренко. О ней написал ряд провоенных СМИ, однако со ссылкой на украинские источники. 16 ноября о каких-либо взрывах в Белгороде не сообщалось, была информация только о гибели трёх человек в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

Российские военные после февраля 2022 года заняли около трети территории Харьковской области. Там была создана так называемая военно-гражданская администрация, Слисаренко был заместителем её руководителя по внутренней политике. Однако в ходе наступления в сентябре прошлого года украинские военные отбили почти всю территорию области, и российская администрация фактически прекратила своё существование.