Украинские спортсмены объявят бойкот соревнованиям с участием россиян 

Украинские спортсмены будут бойкотировать любые соревнования с участием россиян и белорусов, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он отметил, что представители России и Беларуси ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральными флагами, но это неприемлемо, так как, по мнению Гутцайта, российские и белорусские спортсмены "либо молча согласны с убийством украинцев, либо открыто поддерживают его". По словам министра, российская военная агрессия уже унесла жизни семидесяти украинских спортсменов и тренеров.

С начала вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины, большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров - Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.

Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что "отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека".