Украинские военные атаковали порт и нефтебазу в Новороссийске

Украинские беспилотники в ночь на 14 ноября атаковали Новороссийск. Основной целью атаки, как утверждают украинские СМИ, стал перегрузочный комплекс "Шесхарис", который является ключевым объектом энергетической инфраструктуры российской государственной компании "Транснефть".

Публикующее кадры атаки, в том числе снятые местными жителями, издание Exilenova+ отмечает, что атака была "очень интенсивной".

Власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. По официальной информации, обломки сбитых беспилотников повредили в городе ряд объектов, в том числе четыре многоквартирных дома, известно об одном пострадавшем.

Также, как сообщил мэр города Андрей Кравченко, обломки повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также одно из гражданских судов в порту, сообщает о трёх раненых моряках. Пожары, как утверждается, потушили.

Новороссийск является одним из крупнейших российских морских портов, через которые осуществляются поставки нефти за рубеж.

Также в ночь на 14 ноября украинские беспилотники, как сообщает в частности также Exilenova+, в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Возник пожар.

Губернатор региона Роман Бусаргин написал, что в результате падения беспилотников повреждены "объекты гражданской инфраструктуры".

Минобороны России заявило об уничтожении за ночь 216 беспилотников, в том числе 66 над Краснодарским краем, 59 над Чёрным морем и 45 - над Саратовской областью. Сколько беспилотников сбить не удалось, в сообщении не сказано. Украинские военные удары пока не комментировали.