Украинские военные сообщили об освобождении села Благодатное

Украинская 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша в фейсбуке опубликовала видео, подтверждающее взятие украинскими военными населенного пункта Благодатное Донецкой области.

На видео украинские военные устанавливают флаг на здании, значительно повреждённом обстрелами. Сообщается, что в плен были взяты российские военные. Другие подробности не приводятся.

Речь идет селе Благодатное в Донецкой области недалеко от Угледара, подтвердил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Там - к югу от посёлка Великая Новосёловка - в последние дни идут бои, сообщается о наступлении украинских сил.

Украинские военные и официальные лица практически не комментируют в деталях боевые действия, которые идут на фронте сейчас и которые - по оценкам российских представителей и многих комментаторов - являются одной из фаз масштабного украинского наступления. Благодатное - первый населённый пункт, об освобождении которого украинская сторона объявила официально за последние дни.

Поступают также сообщения о взятии ещё одного села на том же направлении - Нескучное.

Более активно - делая упор на действительных или мнимых неудачах украинских сил - события на фронте освещают российские телеграм-каналы. Многие из них в воскресенье подтвердили потерю Нескучного и Благодатного. При этом они утверждают, что о прорыве обороны речь не идёт.