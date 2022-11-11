Украинские военные вошли в Херсон. Их приветствуют жители

Военнослужащие украинской армии в пятницу 11 ноября вошли в областной центр Херсон, который был оставлен российскими военными. Официально об освобождении города ещё не объявлено. Однако в соцсетях уже публикуются фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.
Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины.
О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу.
Об отступлении на правый берег командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин объявил в среду. Отвод войск, таким образом, занял менее двух суток. Российские войска подорвали за собой мосты через Днепр.
Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населённые пункты Херсонской области на правом берегу Днепра. В их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом "Россия здесь навсегда".
- Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России - подавляющее большинство стран ООН и Украина посчитали его псевдореферендумов и не признали аннексию. Вскоре после этого началось украинское наступление на севере области, затем начался и вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, ряд экспонатов музеев. Отступая, российские войска, как сообщается, подорвали телевышку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.
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