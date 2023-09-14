Украинские военные: сообщение о взятии Андреевки - преждевременное

Украинские военные в ходе наступления под Бахмутом в Донецкой области освободили село Андреевка к югу от города, - сообщила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", - написала Маляр в телеграме.

Однако спустя короткое время о официальном канале 3-й отдельной штурмовой бригады, которая ведёт наступление под Бахмутом, появилось сообщение, в котором заявление о взятии Андреевки названо "преждевременным". Отмечается, что в Андреевке и Клещеевке продолжаются "тяжёлые бои".

Ряд российских провоенных телеграм-каналов накануне сообщил о том, что российские военные покинули как Андреевку, так и соседнюю Клещеевку. Они, впрочем, утверждали, что оба разрушенных населённых пункта в так называемой серой зоне, то есть их не контролирует никто.

Украинские военные ведут наступление на Бахмутском направлении с конца весны, оно началось вскоре после того, как сам город после длительного штурма с участием отрядов ЧВК "Вагнер" перешёл под российский контроль. Андреевка - первый населённый пункт, отбитый украинскими военными под Бахмутом.

Взятие Андреевки и в особенности Клещеевки, расположенных к югу от Бахмута, осложнит снабжение города, но о его окружении пока говорить не приходится.