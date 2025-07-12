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Украинский беспилотник атаковал спорткомплекс "Белгород Арена"

Место падения беспилотника на крыше спорткомплекса "Белгород Арена", 12 июля 2025 года (Телеграм-канал Вячеслава Гладкова)
Место падения беспилотника на крыше спорткомплекса "Белгород Арена", 12 июля 2025 года (Телеграм-канал Вячеслава Гладкова)

Украинские беспилотники днём в субботу атаковали в Белгороде два гражданских объекта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из дронов ударил по спорткомплексу "Белгород Арена". На крыше возник пожар. По словам Гладкова, в момент атаки там проходили занятия, но никто не пострадал.

В своем телеграм-канале губернатор опубликовал видео удара и подчеркнул, что "враг намеренно атакует мирные гражданские объекты".

Какой именно второй объект пострадал, чиновник не уточнил, отметив лишь повреждения фасада и остекления.

Минобороны России заявило, что с 10:00 до 11:20 по московскому времени ПВО сбила над Белгородской областью четыре украинских беспилотника.

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