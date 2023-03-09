"Подползают ночью". Украинские десантники – о боях под Бахмутом

Николай уже год живет под девизом украинских десантников: "Всегда первые". На его груди патч с надписью: "Сердце под охраной жены", а под бронежилетом – блокнот с фотографиями жены и дочери. Он говорит, что все это помогает ему выжить в самой горячей точке Донбасса, возле Бахмута, и вернуться домой, к семье живым.

"Это все-таки наш дом, наша земля. Мы стоим здесь, чтобы наши дети росли и строили здесь свое будущее, а не жили по чьим-то правилам", – объясняет он. Рассказ украинского десантника публикует Настоящее Время.

Николай и его сослуживцы не скрывают, что ситуация возле Бахмута, где они держат оборону, сейчас очень тяжелая: атаки российских военных не прекращаются.

"Сейчас подползают они в основном ночью: раньше они всегда пробовали лезть с рассветом, а сейчас по ночам, научились проводить штурмовые действия по ночам. Но как повезет, – описывает сослуживец Николая типичный бой. – Бывает, что, как только начинает кто-то идти, кто-то из наших их заметил и открыл огонь по противнику. А бывает, что до них уже лишь метров тридцать остается".

На вопрос, сколько раз их позиции пытались штурмовать за сегодняшнюю ночь, сослуживцы Николая на секунду задумываются:

"Штурмовали – один раз до полуночи, один раз после. Они, как правило, ведут артподготовку, а потом идет пехота, – говорят они. – Но на этом направлении чуть меньше артподготовки, я так понимаю, потому что наши ребята-артиллеристы очень хорошо работают. Ведется контрбатарейная борьба".

"Я не наблюдал от них каких-то таких сверхдвижений. Чисто подползли, постреляли и спрятались. Они "по-сомалийски" стреляют, голову не высовывают", – описывает десантник.

Не так давно подразделение, в котором служит Николай, сумело контратаковать противника и отодвинуть его от важной трассы снабжения Бахмута.



"Тогда они ближе всего до трассы были, метров 700. Сейчас расстояние составляет около двух километров, может, и больше", – говорят военные. Чем дальше подразделения противника будут отодвинуты от дороги – тем дольше у ВСУ будет возможность подвозить боеприпасы своим военным на передовой.

Украинские артиллеристы, работу которых так хвалит Николай, в основном используют на Донбассе советские самоходные артиллерийские установки: часто называли в честь каких-то цветов. Самоходку 2С1 называют "Гвоздика". Она – одна из многих в районе Бахмута, работает по выдвигающейся в атаку технике противника, корректируется беспилотником. Пары выстрелов из такой самоходки хватает, чтобы на некоторое время сорвать выход противника на огневые рубежи



Артиллеристы "Гвоздики" тоже говорят, что российские военные в последнее время поменяли тактику боев. Они связывают это с нехваткой снарядов и орудий.

"Раньше был просто огневой вал: они ровняли квадрат за квадратом. Такой посадки (леса), как тут еще летом и весной была, ее бы не было, тут бы просто были бы стволы, – описывают они. – А сейчас они работают более точечно, концентрируют силу в одной точке, чтобы прорвать слабые места".



С российской стороны на украинскую артиллерию сейчас тоже охотятся российские ударные беспилотники. Против них умельцы из ВСУ придумали специальную такую сетку: при ударе об нее дрон взрывается, не сумев долететь до боевой машины.

"Вот тут прилетало: можно увидеть, что осколок пробил броню, и вот тут осколок тоже пробил броню, была детонация. Это было над нами, над сеткой, и сетка спасла, лишь сбоку залетело, – показывают артиллеристы. – Мы были в другом месте, а в это время в сетку сбоку ударилось и сдетонировало".

Украинские артиллеристы говорят, что из-за постоянных атак россиян рады даже нескольким минутам перерыва, который у них появляется между сериями залпов одной САУ. Это время на кофе и чай в блиндаже. Необходимость удержания Бахмута они между собой не обсуждают и не говорят о победе или о поражении: на это просто нет времени.

"Мы всегда на позитиве. Главное, как говорится, без паники, не давать товарищу паниковать, – объясняют они. – Потому что паника – это самое плохое, что может быть в нашей работе. В душе, может, и страшно, но либо страх тобой овладевает, либо ты страхом".

"Они (российские военные) умеют воевать. И это надо осознать. Недооценивать их не нужно, – говорит еще один военный. – Особенно я осуждаю тех, кто называет их "чмобиками". Работают они по принципу выжженной земли, дерутся до последней капли крови".