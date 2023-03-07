Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) удостоена премии в США

Украинский волонтёр-парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра удостоена премии International Women of Courage ("Отважные женщины мира"), которую вручает Госдепартамент США.



"Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции достоинства в 2013 году, а как руководитель волонтёрского подразделения парамедиков "Ангелы Тайры" проводила тактическую медицинскую подготовку в Донбассе с 2014 по 2018 годы. Паевская наиболее известна своей работой по тайной съемке и вывозу видеоматериалов с задокументированными зверствами, которые совершили российские военные в Мариуполе", – говорится в заявлении Госдепартамента.

Последние восемь лет Паевская оказывала первую медицинскую помощь раненым украинским военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Паевская работала в осажденном Мариуполе и помогала раненым. В первые недели войны она сняла на нагрудную камеру кадры, документирующие происходящее на линии фронта, и передала эти записи журналистам Associated Press.

Юлию Паевскую задержали 15 марта военные так называемой "ДНР", когда она вместе со своим водителем пыталась вывезти детей и женщин через "зеленый коридор" из Мариуполя в Запорожье. Три месяца она провела в российском плену.

О возвращении Паевской в Киев сообщил президент Украины Владимир Зеленский 17 июня, никаких подробностей он не раскрыл. На следующий день парамедик записала видеообращение, в котором поблагодарила Зеленского за организацию обмена.



Тайра также вошла в список ста самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си.