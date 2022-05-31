Украинский парламент уволил уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову. За это решение проголосовали 234 депутата, против — 9. Результаты голосования опубликовал в телеграме народный депутат Ярослав Железняк.
Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. 31 мая депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" собрали подписи за её отставку.
Депутат фракции Павел Фролов в фейсбуке рассказал о претензиях "Слуги народа" к омбудсвумен. По его словам, чиновница сообщала о случаях сексуального насилия "в извращённой форме" и в отношении детей жителей Украины со стороны российских военных, которым потом не находилось подтверждения.
Кроме того, она, как утверждается, не участвовала в организации гуманитарных коридоров в зоне боевых действий и много времени проводила в Западной Европе, вместо того, чтобы обеспечивать права украинцев в России.
Денисова на пресс-конференции 30 мая заявила, что её увольнение будет незаконным. Она считает, что власти не устраивает её активность, в частности по сбору информации о ситуации на оккупированных территориях. Она назвала давление на неё вмешательством в дела офиса омбудсмена, передавало "Громадское телевидение".
- Международные организации сообщали о массовых нарушениях прав человека в зоне военного конфликта в Украине, в частности, на территориях, находящихся под контролем российских военных.
- В докладах Amnesty International и ОБСЕ сообщалось о внесудебных казнях, убийствах, сексуальном насилии, пытках и других преступлениях против жителей. "Нарушения российских военных, по сравнению с украинскими, несоизмеримо более серьёзны по своей природе и масштабу", — говорится в опубликованном в апреле отчёте ОБСЕ.
- Десятки сотрудников украинских СМИ ранее написали открытое письмо Денисовой с призывом сообщать только о тех случаях сексуального насилия, которые находят подтверждение со стороны следственных органов. По мнению журналистов, сообщения, которые впоследствии не подтверждаются, бросают тень на усилия по расследованию реальных преступлений российских военных.
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