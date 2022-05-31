Украинский парламент уволил уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову. За это решение проголосовали 234 депутата, против — 9. Результаты голосования опубликовал в телеграме народный депутат Ярослав Железняк.

Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. 31 мая депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" собрали подписи за её отставку.

Депутат фракции Павел Фролов в фейсбуке рассказал о претензиях "Слуги народа" к омбудсвумен. По его словам, чиновница сообщала о случаях сексуального насилия "в извращённой форме" и в отношении детей жителей Украины со стороны российских военных, которым потом не находилось подтверждения.

Кроме того, она, как утверждается, не участвовала в организации гуманитарных коридоров в зоне боевых действий и много времени проводила в Западной Европе, вместо того, чтобы обеспечивать права украинцев в России.

Денисова на пресс-конференции 30 мая заявила, что её увольнение будет незаконным. Она считает, что власти не устраивает её активность, в частности по сбору информации о ситуации на оккупированных территориях. Она назвала давление на неё вмешательством в дела офиса омбудсмена, передавало "Громадское телевидение".