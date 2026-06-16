В Украине заочно приговорили российского губернатора Херсона

Суд в Украине заочно приговорил назначенного Россией главу оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы за отдачу приказа о нарушении законов и обычаев войны, сообщил офис генерального прокурора страны.



По данным прокуратуры, в октябре 2022 года Сальдо приказал вывезти зерно с Херсонского комбината хлебопродуктов, принадлежавшее украинским предпринимателям. По материалам дела, представители оккупационных властей вместе с российскими военными переправили на левый берег Херсона около трех тысяч тонн зерна стоимостью около 15 млн гривен. Прокуроры также утверждают, что Сальдо оказывал давление на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и проводил политику присвоения украинских активов.



Ранее украинские суды дважды признавали его виновным в преступлениях против национальной безопасности: в ноябре 2023 года его приговорили к 15 годам за государственную измену и коллаборационизм - в 2022 году Сальдо перешёл на сторону вторгшихся в Украину российских войск. В апреле 2026 года его приговорили еще к 15 годам за публичное оправдание агрессии России, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационистскую деятельность и государственную измену.

Кроме того, его подозревают в создании так называемого "добровольческого батальона" в поддержку России. Для этого он еще в августе 2023 подписал "распоряжение, которым предусмотрено финансирование оккупационного формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений", заявляли в СБУ.