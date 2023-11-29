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Украинский суд заочно приговорил российского сенатора от Крыма за коллаборационизм

Ольга Ковитиди
Ольга Ковитиди

Суд в Украине заочно приговорил члена российского Совета Федерации Ольгу Ковитиди к 11 годам лишения свободы. Она признана виновной по статьям о коллаборационизме и оправдании российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Крым.Реалии.

61-летняя Ковитиди — бывший депутат Верховного совета Автономной республики Крым в составе Украины. Она была заместителем мэра Севастополя и помощником министра юстиции Украины. В 2014 году пророссийские власти Крыма назначили её заместителем председателя правительства региона. После аннексии полуострова Россией она была назначена представлять Крым в Совете Федерации.

Против политика в Украине также возбуждено уголовное дело о государственной измене, оно находится на рассмотрении суда. Ей грозит по нему до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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