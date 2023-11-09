Украинский военнопленный приговорён к 19 годам колонии

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнопленного Антона Чередника к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чередник попал в плен весной 2022 года, в России его обвинили в убийстве мирного жителя в Мариуполе и попытке захвата власти в так называемой "ДНР". Об этом сообщает Кавказ.Реалии.



Суд приговорил бывшего украинского военного к большему сроку, чем запрашивала прокуратура, – там требовали назначить ему 17 лет колонии. Решение суда пока не вступило в силу, защита намерена его обжаловать.

Антон Чередник остается в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, у независимых адвокатов нет к нему доступа, интересы украинского пленного представляет адвокат по назначению.



Согласно официальной версии российского следствия, в марте прошлого года Чередник во время патрулирования территории остановил двух гражданских и приказал им лечь на землю. После этого он потребовал произнести фразу на украинском языке" и под предлогом неправильного произношения застрелил одного из задержанных, утверждал Следственный комитет России.



По данным украинского издания "Грати", Чередник служил в морской пехоте ВСУ и оказался в плену во время боев за Мариуполь.



Помимо убийства, украинского военнопленного обвинили в насильственном захвате власти – в обвинительном заключении Мариуполь назван "временно оккупированной Украиной территорией независимого государства с центром в Донецке".



Российские войска захватили Мариуполь в мае прошлого года после нескольких месяцев боев, город был почти полностью разрушен. Представители украинских властей сообщали, что при захвате города могли погибнуть более 25 тысяч мирных жителей. Украина обвиняет Россию в военных преступлениях в Мариуполе, в частности, в бомбардировках родильного дома и здания театра, где укрывались сотни мирных жителей, в числе которых были дети. Кремль отвергает эти и другие подобные обвинения.

В июле военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 18 украинских пленных, которых российские силовики считают участниками запрещенного в стране батальона "Айдар".

Там также рассматривают дело в отношении 24 бывших предполагаемых участников украинского полка "Азов", в том числе участников обороны "Азовстали" в Мариуполе. Им вменяют участие в террористической организации, а также попытку захвата власти на территории так называемой "ДНР".