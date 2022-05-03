Украинский военный с "Азовстали" передан родственникам мёртвым

Попавший в плен к российским военным украинский военнослужащий Дан Звоник, до этого находившийся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передан родственникам мёртвым, сообщают "Важные истории".

Мать военного рассказала, что сначала получила фотографию мёртвого сына, а позже, 1 мая, ей было передано тело. По её словам, на затылке погибшего было крупное отверстие - вероятно, пулевое.

Видео с пленёнными украинскими военными 20 апреля опубликовала пресс-служба "народной милиции" так называемой Донецкой народной республики. Голос за кадром обещал военнослужащим "сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с пленными". Позже в российских военно-патриотических пабликах появилась информация о том, что Звоника "ликвидировали", поскольку он якобы является приверженцем неонацистских идей.

Кроме Дана Звоника в плен попали ещё четверо солдат армии Украины. Их судьба на данный момент неизвестна. "Важные истории" связались с женой одного из военных, она рассказала, что муж позвонил ей 19 апреля и сообщил, что его якобы повезут в больницу в Новоазовске. Больше он на связь не выходил, а в больницу, со слов жены, его не привозили.

Осада Мариуполя российской армией и боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжается почти два месяца. Территория комбината "Азовсталь" остаётся последним местом в городе, подконтрольным украинским военным. Российские власти призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие отказались.

21-го апреля Владимир Путин приказал не штурмовать "Азовсталь", а только заблокировать. Тем не менее, по комбинату наносятся ракетные удары, а во вторник украинские военные сообщили о начале штурма территории. Кроме солдат, на "Азовстали" находятся сотни мирных жителей, многие из них ранены и не могут получить необходимую медицинскую помощь.