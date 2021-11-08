Украинско-российская команда выиграла турнир по Counter-Strike

Украинская команда NAVI, в состав которой входят киберспортсмены из России и Украины, стала победителем PGL Major - главного мирового турнира по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). В финале, который прошёл в минувшее воскресенье, украинско-российский коллектив обыграл европейскую команду G2 Esports и выиграл один миллион долларов.

Турнир PGL Major проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. Его призовой фонд составил два миллиона долларов. В соревновании приняли участие 24 команды. NAVI не потерпели ни одного поражения за весь турнир, а в финале обыграли своих соперников "всухую" со счётом 2-0. В состав команды входят украинцы Александр Костылев и Валерий Ваховский, а также россияне Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий.

Отмечается, что до этого составы NAVI по CS:GO 15 раз принимали участие в турнирах серии мейджор, трижды оказывались в финалах, но проигрывали.

Counter-Strike: Global Offensive - это многопользовательская компьютерная игра и одна из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире. В CS:GO игроки делятся на две команды: террористов и подразделения спецназначения. Победителем становится команда выигравшая наибольшее количество раундов на определённой карте.

В октябре этого года российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на международном турнире The International по игре Dota 2. За первое место коллектив получил чуть более 18 миллионов долларов. В составе команды выступают три игрока из России и два из Украины.