Украинское радиобратство. Солидарность и поддержка в прямом эфире.

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Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие - Иван Толстой и Игорь Померанцев.

Людмила Ваннек: «Радіо Україна. Радіо з серця Праги. Радіо для українців».

Иван Толстой: Вы только что слышали позывные нового пражского радио, работающего с марта этого года – Радио Украина. Мы в гостях у наших коллег: Людмилы Ваннек, руководителя радио, и редактора Сергея Драчука. И не скроем, что мы с Игорем хорошо знакомы с Людмилой и Сергеем - они много лет были редакторами Украинской службы Радио Свобода.

Игорь Померанцев: Коллеги, у вас совсем молоденькое радио, можно сказать - ребенок. Где родился этот ребенок?

Людмила Ваннек: Родились мы 22 марта. Нас позвали на разговор и буквально через три недели у нас уже была первая передача. Нас учили чешские коллеги здесь, в этом Радио-доме, который принадлежит корпорации «Медиа Богемия». Здесь очень много радиостанций, самых популярных в Чехии. Это и радио «Бланик» (мы раньше сами слушали дома всегда это радио), Хит-радио, Рок-радио, Файн-радио и теперь – Радио Украина. Нас позвали к начальству и сказали, что они очень воодушевлены тем, как Чешская Республика помогает беженцам, как много их приняли сюда, и поскольку очень много беженцев, то им нужно иметь свое радио. Конечно, они посоветовались сначала с посольством Украины в Праге, и тогда они посоветовали бывших работников Радио Свобода. Теперь мы уже умеем работать за пультом.

Сергей Драчук: Руководство этой корпорации само за три недели сумело, по сути, создать новое радио - организовать студии, лицензии, вещание, чуть позже было сделано еще цифровое вещание, сначала это было только в интернете.

Иван Толстой: Людмила, какая философия радиовещания стоит под всем этим или над всем этим? Зачем нужно было организовывать Радио Украина?

Наша философия - обеспечить беженцев информацией и поддержкой

Людмила Ваннек: Целевая группа наших слушателей - это беженцы из Украины и, в общем, даже больше беженки, женщины, которые приехали сюда со своими детьми, потому что мужчин не пускают. Поэтому такая большая аудитория, которой просто нужна информация. Они не знают, куда обратиться, они не знают, где они могут получить документы. Вернее, сейчас уже знают, благодаря нам. А тогда не знали, к кому обратиться, где медицинскую помощь получить, как устроить детей в детский садик, как подать документы на обучение в школе. Наша философия - обеспечить их информацией и поддержкой.

Вы слушали наш прямой эфир, в наших джинглах так и говорится: мы поддерживаем вас, мы информируем вас, мы вместе с вами. Потому что, если вы в чужой стране имеете возможность слушать радио на украинском языке - не о том, что происходит где-то в мире или даже украинские новости… новости у нас тоже есть, мы пытаемся информировать их о том, что происходит вокруг Украины, как Украина держится - но, с другой стороны, где еще можно получить информацию на родном языке по всем вопросам, которые тебе нужны?

Игорь Померанцев: Вы назвали огромную цифру - более 430 тысяч беженцев обустроились сейчас в Чехии, причем в Праге - более 100 тысяч. Сколько десятков тысяч или сотен тысяч слушают вас? У вас есть какой-то отклик, вы держите руку на пульсе?

Сергей Драчук: Мы мониторим соцсети, продвигаем наши передачи, наших гостей в соцсетях. Конечно, отзывов несколько меньше, чем мы ожидали, потому что радио только в интернете, только в цифровом формате, который пока что не у всех есть. За последние 28 дней у нас было ориентировочно 7800 прослушиваний.

Людмила Ваннек: Интересно, что нам пишут водители грузовиков, дальнобойщики. Пишут: как мы вам благодарны, что мы можем вас слушать! Потому что нас можно на цифровых аппаратах слушать в дороге. И один пишет: «Я слушаю ваши сказки». А у нас каждый день обязательно в 13.30 и в 19.30 есть сказки для младших слушателей. Но их также интересно слушать матерям и отцам, которые ездят на своих фурах. Мы заметили недавно, что мы в рейтинге в чешских радио в ночное время поднимаемся на очень высокие позиции.

Иван Толстой: Когда после тяжелого беженского дня, наконец-то, прильнет ухом слушатель…

Людмила Ваннек: А знаете, почему? Я вам объясню. В вечернее время, когда у нас уже нет прямого эфира, у нас самый лучший плейлист. Мы его создаем сами, в нашем плейлисте самые новые композиции, которые пишут сейчас в Украине украинские исполнители. У нас нет ни одного исполнителя, который ездил в Крым или не знает, чей Крым, или где-то подозрительно себя повел, или любит «вату». У нас была история, которую почему-то очень любят рассказывать на немецком радио. У нас были их корреспонденты, делали репортаж о Радио Украина, они записывали нас, меня как шеф-редактора, а потом я им говорю, что у нас есть коллега, которая отвечает за музыку. Есть такой очень известный чешский модератор Михал Клайн, очень известный голос в Чехии, он создает некоторые плейлисты для нас, и туда попала Лобода или еще кто-то. И я рассказываю, что наша София Татомир из Черновиц, которая закончила Черновицкий университет, она очень обязательная модератор, она говорит: «Как это может быть, как в этот плейлист могли попасть песни от Светланы Лободы? Их нужно снять с нашего плейлиста!».

Все самое новое, все самое лучшее наши слушатели могут получить от нас

И она написала письмо на английском языке этому чеху, и это стало такой историей, что потом уже с ней все время советовались. Я говорю: давайте сделаем ее ответственной за наш плейлист. Сергей ответственный за сайт, есть у нас девочка, которая ответственна за социальные сети. Все самое новое, все самое лучшее наши слушатели могут получить от нас. Я вам честно скажу, мы с мужем ночью сидим на балконе и слушаем плейлист Радио Украина, и он не хочет ничего другого слушать.

Иван Толстой: Скажите, опыт работы на Радио Свобода помогает?

Сергей Драчук: Очень помогает. Во-первых, мы уже знаем, что такое радио, как сидеть перед микрофоном, начиная с самого простого. Поскольку я и на Радио Свобода часто занимался именно новостями, это очень помогает. Также ведение программ. Людмила - прекрасный модератор была на Радио Свобода, и она здесь, на Радио Украина, прекрасный модератор. То есть, естественно, этот опыт, который мы смогли использовать и сами, и передать другим нашим коллегам, которые на радио раньше не работали.

Людмила Ваннек: По поводу опыта работы на Радио Свобода, это действительно очень важный опыт. Где бы мы не работали, что бы мы не делали, но этот опыт уже у нас внутри укоренился настолько, что баланс, две стороны, никакой субъективной информации, всегда нужно проверить в нескольких источниках. У нас на 15-й минуте - разговор модератора с редактором новостей, на 30-й минуте модератор рассказывает что-то свое, тогда можно что-то свое более субъективное рассказывать, можно даже рассказать, что тебе приснилось, чего, кстати, на Радио Свобода рассказывать нельзя было. И я помню, что однажды на Радио Свобода я в одном репортаже для утренней программы сказала, что Ричард Гир замечательно станцевал степ в фильме «Чикаго». И этот репортаж не пустили в эфир, потому что я не имела право высказывать свое мнение. Я этого никогда не забыла.

Иван Толстой: Но теперь вы наверстали, вы рассказываете как чудно он танцует степ.

Людмила Ваннек: И когда мне нравится какая-то информация, я могу себе позволить сказать: как интересно! И это действительно интересно. Но перебарщивать тоже нельзя.

Игорь Померанцев: Почему же? Борщ - это украинское блюдо.

Людмила Ваннек: Да, с некоторых пор перебарщивать уже можно, когда борщ внесли в список ЮНЕСКО как истинно украинский продукт. Но я что хочу сказать как доказательство того, что опыт на Радио Свобода очень многое дал. К нам прислушиваются наши коллеги. Например, Соня Кошкина, которая трижды в неделю готовит «Час с Соней Кошкиной», она много раз писала на своей странице в Фейсбуке, что она полюбила радио. Она никогда не работала на радио, она была на телевидении, она была в печатных СМИ, в интернет СМИ. И когда у нее были первые попытки этой передачи, там были такие вещи, которые мы, как ветераны радио, никогда бы не сделали. Мы знаем, что надо ввести, посередине длинного репортажа сказать, что вы слушаете, вывести, слушателю сказать, кто это был, как и что. Но теперь Соня уже знает, она очень благодарна нам и пишет везде, что она очень полюбила радио.

Игорь Померанцев: Коллеги, вы не только ветераны радио, вы ветераны холодной войны. Вы чувствуете себя такого рода бойцами?

Сергей Драчук: В определенной степени – да, насколько это позволяет журналистская работа, хотя она здесь, как Людмила уже говорила, несколько свободнее, чем в информационно-аналитическом радио, как Радио Свобода. У нас все-таки более легкий формат, более развлекательный, тем не менее, мы следим за событиями, учитывая, что наша основная аудитория - это как раз украинские беженцы, которые не понаслышке знают, что такое война. Я надеюсь, что у вас это слово можно произносить вслух.

Иван Толстой: Я бы сказал, что вас на Радио Свобода не поняли бы, если бы вы назвали войну «спецоперацией».

Сергей Драчук: Мы тоже называем войну войной, рассказываем, что происходит и в Украине, и вокруг Украины. Естественно, у нас есть и другие истории, у нас не все завязано на войну, но очень важно рассказывать о том, как мир помогает Украине.

Мы очень много давали репортажей о том, как беженцев могут обмануть и какими пользуются способами для того, чтобы замутить им голову

Людмила Ваннек: Еще Сергей поскромничал, не сказал, что он собирает очень много информации для нашего эфира о дезинформации, которой пользуются российские СМИ, о том, как они пытаются обмануть, в частности, беженцев, которые сюда приехали. Сейчас они уже знают от нас, что надо слушать, кому надо верить и как надо проверять информацию, но вначале мы очень много давали именно репортажей о том, как могут их обмануть и какими пользуются способами для того, чтобы замутить им голову.

Иван Толстой: Сергей, может быть вы приведете какой-то пример дезинформации классической?

Сергей Драчук: Буквально на днях в чешские соцсети пришла фотография двух крепких мужичков в пляжных шортах, татуированных нацистскими татуировками – свастики, портреты Гитлера - с подписью: вот так вот украинские беженцы ищут приюта в Хорватии. При этом она дошла в чешские соцсети после того как в Хорватии и в соседней Словакии ее уже дезавуировали, обнаружили, что это действительно снято в Хорватии, но это венгерские неонацисты, приехавшие на концерт своей группы. Фотография совершенно реальная, но никакого отношения к Украине не имеющая. Перед этим было множество других, уже конкретно заточенных на Чехию. Как пускали в соцсети истории о том, как беженцы заняли места чехов в каком-то супермаркете и чехов массово увольняют. Мы не сами это проверяем, это мы берем из чешской прессы, ссылаясь на них, естественно. Проверили и оказалось, что человек слышал какие-то слухи, сам, конечно, ничего не проверял, написал, но потом ему пришлось извиняться. Приняли одну украинку на вакантное место, а совсем не вместо чехов. Сами украинцы, может быть, об этом бы и не узнали, потому что еще язык недостаточно хорошо знают.

Мы рассказываем, какие бывают общие мошеннические схемы, допустим, с банковскими картами

Мы рассказываем о том, какие бывают общие мошеннические схемы, допустим, с банковскими картами. За последнее время в Чехии прошло несколько волн различных способов мошенничеств финансовых с банковскими счетами. Украинцы открывают себе здесь банковские счета для того, чтобы получать, допустим, материальную помощь от Чехии, и с этими счетами уже начинают их крутить, их используют для отмывания чужих денег. Бывали такие истории, когда приходили люди в виде беженцев и просили: «Ой, мне нужно срочно перевести деньги, а у меня карту заблокировало, давайте я вам переброшу на ваш счет, а вы снимете наличные». А потом оказывалось, что эти деньги были у кого-то украдены и таким образом обналичены. Причем обналиченные через карту украинских беженцев. Кто украл, осталось за кадром. Мы рассказываем полезные вещи: изменение в законодательстве, увеличение или уменьшение суммы, сокращение выплат или предупреждение о том, как страховку для автомобилей беженцам оформлять. Как только информация появляется в чешских СМИ или в чешском законодательстве, это срезу есть у нас в передачах.

Людмила Ваннек: Мы рассказываем об историях, которые имеют место на территории Чехии. Например, было несколько репортажей о том, как [некоторые] чешские учителя, пятая колонна российская, свою версию событий излагали ученикам в школе, и чем это все закончилось. А таких историй было пять.

Сергей Драчук: Таких историй было несколько, когда чешские учителя в школах начинали продвигать идею о том, что это такая спецоперация вынужденная со стороны России, потому что в Украине нацизм. Ученики понимали, что что-то не так, обращались к руководству своих школ и заканчивалось это отстранением таких учителей от занятий. Но это - отрицательные примеры. У нас, конечно, есть и положительные. Мы рассказываем о том как Чехия помогает украинцам. Пример – благодарность посольства Украины за то, что на выходные, когда в Чехии отмечали годовщину вторжения войск Варшавского договора 1968 года, в чешских соцсетях был брошен клич перевести на счет украинского посольства символически 1968 чешских крон. В результате оказалось, что за два дня перевели сумму в миллион долларов.

Мы не разговорное радио, мы радио музыкальное

Игорь Померанцев: Коллеги, я иногда слушаю ваше радио, может быть, мое мнение субъективно, но мне кажется, что у вас очень много музыки. Почему?

Людмила Ваннек: Мы не разговорное радио, мы радио музыкальное. Все радиостанции, которые находятся под крылом «Медиа Богемия», это все музыкальные радио. И у нас совершенно нет рекламы. Когда нас открывали 22 марта, на открытие к нам пришли министр культуры, министр труда и хозяин этого Дома. Это все приватные фирмы, государство нас не спонсирует, это все финансы корпорации «Медиа Богемия», которая для нас создала такие условия. Мы не знаем, как долго мы здесь продержимся. Когда нас приглашали на создание такого радио, никто не мог представить, как долго будет длится война, все думали, что несколько месяцев пройдет и все закончится, волна беженцев уменьшится, многие уедут. А сейчас такой момент, когда хочется, чтобы и государство как-то помогало.

Иван Толстой: Интернет-радио - это ведь возможность слушать вас хоть в Новой Зеландии. А есть ли у вас слушатели в Украине?

Людмила Ваннек: Да. Нам написал месяца два назад известный украинский журналист Андрей Куликов, который возглавляет Общественное радио Украины, что он нас услышал, ему стало интересно и он попросил меня об интервью. Много было интересующихся слушателей. Написал нам и один певец, довольно известный в Америке, сказал, что он нас слушает, захотел, чтобы мы его песню взяли в свой рейтинг. Очень многие украинские известнейшие исполнители, которые приезжают сейчас с благотворительными концертами в Чехию, сами с нами связываются, потому что они о нас знают. Вы видели, сколько у нас плакатов, они все подписаны. Там есть и Настя Коменских, и Ольга Полякова, и Олег Скрипка. Все самые известные имена были здесь у нас.

Сергей Драчук: У нас в студии собраны плакаты с подписями известных людей, а плакаты без подписей мы активно распространяем везде, где могут быть украинцы, в частности, на автовокзале, в автобусах украинских компаний, которые ездят в Украину, в поездах, которые едут в Украину. Таким образом эти плакаты попадают и в Украину, и люди там тоже о нас узнают.

Игорь Померанцев: Людмила, у меня к вам личный вопрос. Вы не только радиожурналист и радиоведущая, вы еще и актриса, и певица. Я помню, что в бывшей Югославии вы победили на конкурсе исполнителей. Вы передавали свои песни?

Людмила Ваннек: Нет, этого я не сделала, но то, что вы об этом вспомнили, это мне очень приятно. И я представляю себе, если моя мама будет слушать это интервью, она очень обрадуется именно этому обстоятельству. Ведь мы на Радио Свобода научились, что любую информацию нужно правильно подать, главное – объяснить, почему мы это передаем.

Игорь Померанцев: Вы не против, если мы передадим вашу песню?

Людмила Ваннек: Нет, я не против, потому что песня действительно замечательная. Если вы помните, она называется «Патриция», там тоже речь идет о девочке-беженке, которая после войны в Югославии вернулась обратно в Сараево, уже нет никого из тех, кто был ее близкими, дорогими людьми. И в припеве этой песни звучат слова: «Любить - значит терять».

Иван Толстой: Закончим мы песней Людмилы Ваннек, которую она исполнила в Сараево в 1998 году и победила с ней на международном конкурсе поп-музыки.

(Песня «Патриция»)

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