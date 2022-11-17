В города и села Николаевской области после отступления России возвращается жизнь. Когда соседняя Херсонская область была оккупирована, интенсивность боев и обстрелов в Николаевской также была высока, и многие жители предпочли уехать оттуда в безопасные места. Сейчас люди постепенно приезжают обратно, в том числе, в город Первомайск. Корреспондент Настоящего Времени Борис Сачалко побывал там и поговорил с вернувшимися людьми.

Николай вернулся в Первомайск вместе с тещей: косит траву и разгребает завалы дома.

"Мы выезжали, но вернулись, дня четыре назад, – говорит он и показывает развалины после попадания снаряда. – Вот сюда упало: тут стояло дерево, его срезало все. Разбило душ, туалет".

Но Николай не унывает. Смастерил буржуйку и поместил ее в сарай:

"В этой комнате раньше держали перепелов, бройлеров, а сейчас мы сами в ней живем, – смеется он. – Но зато дома! Хорошо! Дом есть дом. Сейчас выгребем все, вычухаемся".

Николай говорит, что его семья до последнего не хотела уезжать из города, несмотря на опасность обстрелов. Но на своем микроавтобусе он вывез из городка многих соседей.

"С края улицу, где дом разбило: оттуда пятерых. Бабушку с дедом и дочку с мужем, – перечисляет он. – Оксану вон из того дома. Дочку с двумя детьми. Бабушку с дедом-инвалидом. Приходилось: люди приходят и плачут".

В середине мая, говорит Николай, он и сам не выдержал: уехал в Николаев с семьей и маленьким ребенком. А уже на следующее утро в его двор прилетел снаряд. А потом еще несколько.

Николай говорит, что сейчас его первоочередная миссия – убрать территорию, чтобы его маленький сын тоже мог вернуться в родное село.



"Мы когда приехали – плакали, плакали, хоть и тихо, – говорит он. – Слава ВСУ нашим, что выгнали тварей!"



Фаза активных боев в Первомайском пришлась на конец весны: тогда из него выехали практически все жители, остались не более сотни гражданских. Некоторое время городок даже был под российской оккупацией, но буквально через несколько дней его отбила и окончательно заняла украинская армия. И вот после этого, говорят местные, россияне, чьи позиции находились в нескольких километрах от города, начали Первомайск просто ровнять с землей. Сейчас в городке сложно найти не разбитый дом. За лето здесь погибли больше 30 местных жителей.

"Вот где яма, там его разорвало, прямо в него попало и разорвало его, – рассказывают соседи про одного из погибших. – Его спасти невозможно было, там не было что искать, оно по всему дому разлетелось. Вот видите? До сих пор черные пятна – это жировая масса. А второй был на балконе, второй этаж. Он ждал жену, она из Одессы должна была приехать".



До ноября городок был практически мертвым, но неделю назад местные прочитали, что соседнюю Снигиревку освободили от оккупации, и начали возвращаться домой.

"Уже в прошлую субботу тут ожило: вернулись люди, и многие уже на этой неделе собираются возвращаться на постоянку, – рассказывают жители Первомайска. – А то ж когда обстреливают, то вообще, как вымершее было село, как в Чернобыле!"

"Вот, мне внучка только вчера привезли, я его месяца четыре-пять не видела!" – радуется пожилая жительница, которая представляется как тетя Аня. Сама она из села не выезжала, говорит, что кроме внука теперь ждет домой и остальных родственников.

"С февраля месяца и до сегодняшнего дня. Держим кулаки!" – говорит она.



Сегодня по утрам, по вечерам в Первомайском слышны стуки: почти каждый ремонтирует что-то в доме. Люба тоже ремонтирует свою двухэтажку: в ней нет ни света, ни газа, ни воды. За водой женщина ходит на соседнюю речку, а на дрова для буржуйки распиливает деревья во дворе. Люба говорит, что ей еще нужно отремонтировать крышу, но самое главное – дом у нее есть.



"У чужих людей что? И то не нравится, и то не нравится. Что я сделаю? Я плакала, домой хотела. А теперь спасибо ребятам нашим, защитникам, я дома", – радуется женщина.