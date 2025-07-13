Украину атаковали 60 беспилотников, в России за ночь сбили 36 дронов

С 14:00 12 июля российские войска атаковали Украину 60 ударными беспилотниками, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Днем в субботу удары пришлись по тыловым регионам, ночью – по Донецкой, Сумской и Днепропетровской областям. 20 из них были сбиты, еще 20 "локационно потеряны" или подавлены РЭБ. Зафиксированы попадания беспилотников в пяти локациях.

В Херсоне в результате ночного обстрела пострадали двое жителей Корабельного района. "У 75-летней женщины и 44-летнего мужчины диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии. Сейчас пострадавшие находятся в больнице", – сообщает областная администрация.

Утром в воскресенье российские войска атаковали жилой сектор села Великомихайловка Днепропетровской области. В результате удара разрушен жилой дом, под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 13 июля силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников. 26 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, еще четыре – над Воронежской областью, по три – над Липецкой и Нижегородской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью сообщил, что в одном из районов региона были уничтожены несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В селе Мелихово Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом, в результате пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга – баротравма и ушиб руки", – написал он в своем телеграм-канале.