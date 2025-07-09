Украину за ночь атаковали более 700 российских дронов и ракет

Воздушные силы Украины заявили об отражении в ночь на 9 июля самого массированного - по числу применённых ударных средств - российского воздушного нападения с начала войны в 2022 году.

По данным Воздушных сил, по территории Украины было выпущено 741 средство воздушного нападения, 718 из них, как утверждается, обезвредила ПВО. Подавляющее большинство применённых Россией средств - ударные беспилотники, однако выпускались и ракеты, в том числе типа "Кинжал".

Под удар попали несколько областей Украины. На западе страны около 50 беспилотников атаковали центр Волынской области Луцк. Сообщается о возгораниях на территории предприятия и гаражного кооператива, данных о пострадавших нет.

Под ударами также оказались Киевская, Запорожская, Житомирская и ряд других областей Украины. В Киевской области ранена одна жительница, в Запорожской - пострадала женщина и есть разрушения домов.

Один человек погиб и 17 получили ранения за минувшие сутки в результате новых российских ударов по Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные удары пока не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото последствий ударов и вновь призвал усилить давление на Россию, в том числе посредством санкций.