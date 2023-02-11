Улетучившийся газ. Как друг Путина "сел на трубу" в Узбекистане

Попытки России шантажировать Европу прекращением поставок дешевого газа не увенчались успехом. Вместо этого неожиданно "замерз" вроде бы дружественный России Узбекистан: как оказалось, основными выгодополучателями нефтяных и газовых проектов в этой стране оказались люди, связанные с ближайшим окружением российского президента.

Зима 2022-2023 стала одной из самых холодных и проблемных в Узбекистане за последние годы. На фоне многочисленных аварий энергетической системах президент страны Шавкат Мирзияев в янввре уволил несколько высокопоставленных чиновников, назвав их ответственными за энергетический кризис.

"Я с глубоким беспокойством и тревогой переживаю за каждую семью, каждого человека, страдающего от холода, – сказал Шавкат Мирзияев на совещании 16 января перед тем, как объявить об отставках, в том числе мэра Ташкента. – Это должен прочувствовать каждый руководитель. Холода этого года показали состояние всей системы".

Расследование Радио Озодлик, узбекской службы Радио Свобода, установило, что администрацию Мирзияева еще три года назад предупреждали о том, что его амбициозный проект по наращиванию добычи нефти и газа сопряжен с рядом проблем. Более того, журналисты выяснили, что основными бенефициарами этих проектов являются непрозрачные компании, контролируемые узбекскими и российскими политическими инсайдерами, среди которых и близкий к Владимиру Путину миллиардер.

В распоряжении Радио Озодлик оказались заключения секретного межведомственного доклада, подготовленного для администрации Мирзияева в январе 2020 года, в котором утверждается, что многомиллиардная долларовая сделка, заключенная в рамках президентского энергетического проекта, ставит под удар энергетическую безопасность страны и может привести к дефициту газа.

Этот секретный доклад – один из нескольких тысяч документов об узбекском энергетическом секторе, которые были проанализированы журналистами в сотрудничестве с профессором Ольстерского университета Кристианом Ласслеттом. В этих документах десятки конфиденциальных докладов и коммерческих соглашений, внутренняя переписка и корпоративные данные об офшорных компаниях различных юрисдикций.

Документы, а также интервью с официальными лицами и руководителями государственных энергетических компаний показывают, как в процессе реализации программы Мирзияева узбекские и российские инсайдеры получили контроль над сотнями газовых и нефтяных месторождений в Узбекистане, а также права на разработку, добычу и экспорт этих полезных ископаемых зачастую без видимой конкуренции.

Кроме того, расследование установило:

Контроль над главным узбекским газохранилищем был передан российской компании, номинальным владельцем которой изначально была помощница юриста из Петербурга, вероятно, являющаяся доверенным лицом Геннадия Тимченко, который находится под санкциями США и ЕС.

Публичным лицом русско-узбекской сети инсайдеров является неизвестный широкой публике бизнесмен из Самарканда, имеющий деловые связи с бывшими руководителями узбекских спецслужб.

Этот же бизнесмен – Бахтиёр Фазилов – контролирует основные строительные и добывающие компании, задействованные в энергетической программе Мирзияева.

В докладе межведомственной группы эти компании обвиняются в непомерном завышении цен за свои услуги по сравнению с государственными компаниями.

Передача прав на разработку месторождений и добычу, а также заключение контрактов с непрозрачными офшорными компаниями, зарегистрированным на Кипре, в Сингапуре, Китае, Великобритании и других юрисдикциях, осуществлялись главным образом указами самого Мирзияева.

При этом российский государственный энергетический гигант Газпром, который Кремль использует как геополитическое оружие в странах ближнего и дальнего зарубежья, оказался гидрой, многочисленные головы которой то и дело мелькают среди бенефициаров энергетической программы президента Узбекистана.

16 января в Ташкенте Мирзияев заявил, что поручил главе Службы государственной безопасности Узбекистана начать расследование деятельности чиновников, уволенных в результате газового кризиса, и "в случае нарушений закона привлечь их к строгой ответственности".

Эти слова перекликаются с одним из заключений секретного доклада, предоставленного администрации Мирзияева в январе 2020 года, однако в нем список вероятных преступников был значительно длиннее.

В докладе Мирзияву рекомендовали заменить "все руководство" министерства энергетики и государственной компании "Узбекнефтгаз" и привлечь их к ответственности за нанесение экономического урона государству, в том числе за сговор с чиновниками из администрации президента.

Секретный доклад

Во времена правления предшественника Мирзияева, Ислама Каримова, Узбекистан подписал несколько контрактов, связанных с газодобычей и газопроводом, с российскими энергетическими компаниями, в том числе с Газпромом. Вместе с этим на протяжении своего многолетнего пребывания у власти Каримов настороженно относился к инициативам Москвы в Центральной Азии и даже отказался вступить в созданный Путиным Евразийский Экономический Союз.

После смерти Каримова в сентябре 2016 года Путин и Газпром практически сразу стали налаживать связи с Мирзияевым, которого парламент назначил исполняющим обязанности президента.

Вскоре стало понятно, что в лице нового лидера Узбекистана они нашли заинтересованного партнера.

В последующие месяцы Мирзияев подписал ряд указов о передаче прав на геологоразведочные и буровые работы на перспективных узбекских газовых месторождениях совместному предприятию, основанному в октябре 2016 года компанией "Узбекнефтгаз" и швейцарской дочерней компанией "Газпрома".

Мирзияев поручил этому совместному предприятию Natural Gas-Stream реализовать программу с бюджетом 3,9 млрд долларов, частично предоставленным "Газпромбанком", указом в марте 2017 года. В качестве цели программы было заявлено "обеспечение стабильного удовлетворения потребности населения и экономики страны в углеводородах".

Главной задачей программы стало ежегодное повышение газодобычи государственной компании "Узбекнефтгаз" на 6,3 млрд кубометров.

Для контроля реализации этой программы и других крупных энергетических проектов Мирзияев создал в ноябре 2019 года межведомственную рабочую группу, которая проанализировала 35 проекта – как запланированных, так и реализуемых – с общим бюджетом 39 млрд долл., что подтверждают различные источники, знакомые с работой группы а также копии ее докладов, имеющиеся в распоряжении Радио Озодлик.

Заключения рабочей группы указывают на многочисленные просчеты, неэффективность, завышенные цены и непрозрачность в реализации государственных нефтегазовых проектов.

Члены группы – в том числе эксперты из государственных энергетических компаний, государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, счетной палаты – пришли в выводу, что из 17 реализуемых проектов с общим бюджетом 24,5 млрд долл. два оказались убыточными (общий бюджет 3,9 млрд долл.), шесть "нецелесообразными" (общий бюджет 9 млрд долл.), а остальные три требовали пересмотра (общий бюджет 5,8 млрд долл.).

Среди этих 17 проектов была и четырехлетняя программа наращивания добычи углеводородов, инициированная Мирзияевым.

По данным корпорации "Би-Пи", доказанные газовые резервы Узбекистана составляют 800 млрд кубометров. Программа Мирзияева предусматривала увеличение газодобычи на 6,35 млрд кубометров в год. В докладе рабочей группы говорится, что в 2018 году добыча выросла лишь на 33% от запланированного объема. Отчетность, с которой ознакомились журналисты Радио Озодлик, подтверждает, что темпы наращивания добычи отстают от запланированных.

На фоне холодов и дефицита газа в декабре Министерство энергетики Узбекистана выступило с заявлением, в котором говорится, что объем добычи "Узбекнефтгаза" сокращается с каждым годом из-за истощения ресурсов и аварий при газодобыче.

Всего тремя годами ранее рабочая группа давала иные оценки. В докладе говорится, что ею был "выявлен ряд существенных проблем и грубых нарушений, препятствующих устойчивому развитию нефтегазовой отрасли и идущих в разрез интересам государства".

Основная часть критики направлена в адрес главных подрядчиков программы Мирзияева: компании Eriell Group и Enter Engineering. Авторы доклада обвиняют их в завышении цен на свои услуги и несоблюдении контрактных обязательств по предоставлению и модернизации оборудования для субподрядчиков.

На первом этапе реализации программы Мирзияева по повышению добычи углеводородов Eriell завысила цены на свои услуги на 400 млн долл., при этом непосредственно буровые и ремонтные работы выполняла в качестве субподрядчика компания "Узбекнефтгаз", причем по ценам, которые были значительно ниже указанных в контракте, говорится в докладе рабочей группы.

Это утверждение совпадает с конфиденциальной оценкой, сделанной ранее в том же году компанией Boston Consulting Group (экземпляр имеется в распоряжении Радио Озодлик). В этом докладе Eriell называется подрядчиком-монополистом на объектах "Узбекнефтгаза", причем в результате ее посредничества цены на работы оказались в два-четыре раза выше, чем если бы "Узбекнефтгаз" выполнял их самостоятельно.

Анализ финансовых данных в различных юрисдикциях показывает, что Eriell Group и Enter Engineering являются ключевыми операторами в русско-узбекской сети, в которую входят связанные с Кремлем олигархи, дети руководителей силовых ведомств и государственных компаний, а также близкий к "Газпрому" предприниматель из Самарканда.

Доверенное лицо Тимченко

19 октября 2018 года Мирзияев и Путин сидели за круглым столом в Ташкенте в окружении официальных лиц и бизнесменов обеих стран.

Обращаясь к Путину, Мирзияев выразил удовлетворение тем, что через два года товарооборот между двумя странами может достичь 10 млрд долл., а также отчеканил список "ведущих", по его словам, российских компаний, с которыми Узбекистан подписал крупные договоры на ближайшие пять лет на общую сумму 25 млрд долл.

В этом списке хорошо известные российские гиганты: "Газпром" и "Лукойл", "Росатом", "Газпромбанк" и "ВТБ". Но было в списке и одно исключение: малоизвестная российская компания, название которой узбекский президент ошибочно произнес как "Ворус".

На самом деле компания называется "Форус". Он была зарегистрирована в Петербурге годом ранее 27-летней помощницей юриста, которая в тот момент, когда Мирзияев ошибся в названии фирмы, оставалась ее единственным владельцем – по крайней мере, на бумаге.

За два дня до встречи Путина и Мирзияева "Форус" и дочерняя компания "Узбекнефтгаза" создали совместное предприятие Gazli Gas Storage. «Форус» досталось 60% акций, а государственная узбекская энергетическая компания получила 40%, и структура собственности с тех пор не менялась.

Через две недели Мирзияев дал пояснения о сотрудничестве своего правительства с никому неизвестной российской компанией в указе, который не был опубликован, но оказался в распоряжении Радио Свобода. Проект предполагает, что "Узбекнефтегаз" и "Форус" увеличат объем подземного газохранилища возле города Газли Бухарской области на юго-западе страны.

Планировалось увеличить объем с 3 до 10 млрд кубометров, а также произвести геологоразведку и бурение на находящимся у Газли газовом месторождении. Цена проекта составила 850 млн долл. – впечатляющая сумма для "Форуса", уставной капитал которой составлял лишь 155 долл.

Газохранилище Газли находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Россию, Туркменистан, Казахстан и Китай.

В секретном докладе межведомственной рабочей группы, подготовленном для администрации президента Мирзияева, выражается озабоченность по поводу проекта расширения газохранилища в Газли, учитывая его стратегическое значение для страны.

В частности, утверждается, что в этом расширении нет экономического смысла. В конфиденциальном докладе, подготовленном Boston Consulting Group в 2019 году, этот проект назван "нецелесообразным". В докладе рабочей группы говорится, что передача контроля над стратегическим объектом компании "сомнительного происхождения" создает риски для энергетической безопасности страны.

Кто же владеет крохотной российской компанией, получившей контроль на стратегическим энергетическим объектом Узбекистана?

Документы, изученные Радио Озодлик, указывают на то, что основатель компании, которая оставалась ее собственником до декабря 2021 года, является доверенным лицом Геннадия Тимченко, давнего друга Путина, находящего с 2014 года под санкциями США и ЕС.

Согласно официальным российским данным, основательница "Форус" Аида Чачхалия работала помощницей юриста в петербургской компании "Иванян и партнеры", представляющей интересы Тимченко и российского правительства в международных юридических разбирательствах.

Кроме того, Чачхалия, которой сейчас 33 года, совместно с Тимченко основала компанию, представляющую его деловые интересы в виноделии. Сейчас она является ее единоличным владельцем. Кроме того, она является деловым партнером зятя Тимченко Глеба Франка, попавшего под американские санкции в прошлом году.

Многие источники в узбекском энергетическом секторе, в том числе эксперт из "Узбекнефтгаза", говоривший на условиях анонимности, рассказали Радио Озодлик, что конечным бенефициаром "Форус" и проекта Газли является Тимченко.

Тимченко не ответил на просьбу прокомментировать свое участие в проекте Газли и "Форус".

Радио Озодлик связалось с Чачхалия по телефону в офисе адвокатского бюро "Иванян и партеры". На вопрос о своей роли как основателя и единоличного владельца "Форус" она ответила: "Насколько я помню, я уже не являюсь учредителем. Я боюсь, что я вам ничем не могу помочь". По ее словам, она перестала быть собственником компании "несколько лет назад".

Нынешний собственник "Форус" скрыт от общественности принадлежащей "Газпрому" фирмой, которая ведет реестр акционеров крупнейших российских компаний.

На вопрос о своих инвестиционных интересах в Узбекистане Чачхалия не ответила и посоветовала журналисту задать его "нынешним руководителям", которых она не знает. На вопрос, была ли она подлинным основателем и владельцем "Форус", Чачхалия повесила трубку.

Запрос в компанию "Форус" остался без ответа.

Избранный

Компания Eriell Corporation появилась в 1999 году: ее зарегистрировал в Праге уроженец Самарканда Бахтиёр Фазилов. Изначально Eriell занималась продажей российского бурового оборудования в Узбекистан, но потом сама начала заключать буровые контракты и благодаря сотрудничеству с "Узбекнефтгазом" постепенно стала монополистом в буровых работах на узбекских нефтяных и газовых месторождениях.

В 2008 году Eriell вышла на российский рынок и заключила контракты с такими гигантами, как "Газпром", "Роснефть", газовой компанией Тимченко Новатэк. Впоследствии "Газпромбанк" купил 46-процентный пакет акций Eriell за 100 млн долл.

После смерти Ислама Каримова и прихода к власти Мирзияева в 2016 году дела у компании Eriell и Бахтиёра Фазилова резко пошли в гору.

За последние шесть лет Eriell и Enter Engineering (еще одна компания, которой владеет Фазилов вместе с "Газпромбанком") были выбраны генеральными подрядчиками, вместе или по отдельности, как минимум в девяти крупных нефтегазовых проектах общей стоимостью 23 млрд долларов.

Данные финансовой отчетности показывают, что в 2017 и 2018 годах эти две компании заключили строительные и ремонтные контракты на работы на узбекских нефтегазовых месторождениях на сумму не менее 1,9 млрд долларов.

"С сентября 2016 года ни один кубометр газа не экспортировался из Узбекистана без разрешения Бахтиёра Фазилова", – сообщил Радио Озодлик один из его партнеров на условиях анонимности.

Финансовые документы показывают, что годовой оборот контролирующей компании Eriell, находящейся под юрисдикцией британского коронного владения Джерси, регулярно достигает миллиарда долларов.

С точностью определить конечных бенефициаров Eriell сложно из-за использования номинальных владельцев. Судя по документам, она находится в совместной собственности Фазилова, "Газпромбанка" и российской компании AMGA Consulting, зарегистрированной по тому же адресу, что и компании Тимченко и его зятя. Деловые партнеры Тимченко также были причастны к компаниям, владевшим долями с Eriell.

В финансовой отчетности за декабрь 2019 года Enter Engineering (Фазилов владеет ее контрольным пакетом акций через кипрскую компанию) задекларирована выручка в размере почти миллиард долларов. Речь идет о проектах в Узбекистане, причем 670 млн долл. связаны непосредственно с энергетической инфраструктурой.

Разные источники в узбекском энергетическом секторе независимо друг от друга называют Фазилова ключевым человеком "Газпрома" в Узбекистане.

"Все продажи газа идут через него", – сказал один из его партнеров в интервью Радио Озодлик.

Корпоративные документы показывают, что у Фазилова есть деловые связи с сыновьями двух бывших руководителей Службы национальной безопасности (СНБ).

В России Фазилов является партнером во многих компаниях совместно с Равшаном и Эркином Убайдуллаевыми, сыновьями полковника СНБ Умара Убайдуллаева, а также с Шарифом Иноятовым, сыном Рустама Иноятова, возглавлявшего СНБ с 1991 по 2018 год.

И Равшан Убайдуллаев, и Шариф Иноятов были ранее финансово связаны с кипрской компанией, через которую Фазилов до сих пор владеет Eriell. Финансовые документы показывают, что в январе 2016 года кипрская фирма Erilico Limited, через которую Фазилов контролирует свой пакет в Eriell, предоставила кредит другой кипрской фирме Rilves Limited. Gillard Middle East FZE, дочерняя компаний Eriell, также предоставляла кредит Rilves Limited.

Среди владельцев Rilves Limited в тот момент были Равшан Убайдуллаев и Шариф Иноятов.

Эркин Убайдуллаев указан конечным владельцем кипрской компании C.E. Civil Engines, которая между 2016 и 2019 годами получила от "Узбекнефтгаза" 133 млн долл. за ремонт 91 газового насоса и бустер-компрессора, сообщается в секретном докладе рабочей группы.

В этом же докладе утверждается, что из-за задержек в ремонтных работах, проводимых C.E. Civil Engines, упущение добычи составило 11,3 млрд кубометров газа.

Согласно независимой оценке в конфиденциальном докладе Boston Consulting Group, в 2017-2018 годах цена ремонтных работ и газовых турбин, поставляемых через C.E. Civil Engines, была завышена на 37 млн долл.

Братья Убайдуллаевы и Шариф Иноятов не ответили на просьбу о комментарии.

Среди других бизнес-партнеров Фазилова в России – Кирилл Матвеев, сын Алексея Матвеева, зампредседателя "Газпромбанка" и председателя совета директоров Eriell с 2012 года (в мае 2022 он попал в санкционные списки США).

Ни Алексей Матвеев, ни его сын не ответили на просьбу о комментарии.

Фазилов не ответил за просьбу Радио Озодлик дать комментарий о своих деловых операциях и финансовых интересах в узбекском энергетическом секторе. В ответ на запрос другого участника расследования – Кристиана Ласслетта из Ольстерского университета – Фазилов сказал, что в присланных ему вопросах содержится "совершенно неправильная, неточная и неполная" информация.

"В связи с конфиденциальной природой деловых отношений мы, к сожалению, не можем ответить на ваши вопросы. Мы, однако, вновь утверждаем, что вас ввели в заблуждение люди, предоставившие вам эту информацию", – написал Фазилов.

Представитель "Газпромбанка" Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование "основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в экономических проектах в Узбекистане связано с нарушением закона или деловой этики". "В связи с этим, мы вынуждены предположить, что и другие "основанные на фактах" оценки в вашем письме касательно банка и других юридических и физических лиц столь же безосновательны и неверны", – заявил Трифонов.

"Не в интересах государства"

Eriell и Enter Engineering не единственные компании, связанные с Фазиловым и российскими бизнесами, зарабатывающими на энергетических проектах Мирзияева.

Фазилов является основателем и акционером кипрской компании Altmax, которая имеет доли в нескольких весьма амбициозных газовых проектах, начатых при Мирзияеве, – в том числе в четырехлетней программе по увеличению добычи углеводородов.

Altmax владеет 49-процентным пакетом в Natural Gas-Stream, совместной компании с участием "Узбекнефтгаза", которую Мирзияев назначал оператором программы с бюджетом 3,9 млрд долларов.

Компания Natural Gas-Stream была основана "Узбекнефтгазом" и швейцарской дочерней компанией "Газпрома" Gas Project Development Central Asia AG (один из членов совета директоров там был Маттиас Варниг, бывший восточногерманский разведчик, а потом банкир и давний друг Путина). Сейчас эту швейцарскую компанию контролирует кипрская компания, которой владеет Фазилов, а Altmax вернула себе большинство ранее принадлежавших ей акций Natural Gas-Stream.

Финансовая отчетность Almax за 2017 года показывает, какую роль играет компания в энергетических проектах Мирзияева. Согласно этим документам, в апреле Altmax и ее партнеры по Natural Gas-Stream подписали договор с правительством Узбекистана, по которому они получили эксклюзивное право реализовывать любые нефтяные и газовые проекты в Узбекистане на 35 лет.

При этом секретный доклад рабочей группы весьма нелестно оценивает работу Natural Gas-Stream при реализации программы Мирзияева.

Там говорится, что Natural Gas-Stream закупала предназначавшийся для внутреннего потребления газ на заводе "Узбекнефтгаза" в Мубареке на юго-востоке страны по минимальным ценам, а потом продавала его на экспорт гораздо дороже, используя полученные средства на раздутые операционные расходы и обслуживание кредита в "Газпромбанке", предназначенного для оплаты услуг главного подрядчика – компании Eriell.

"Как следствие, деятельность Natural Gas-Stream фактически не создает дополнительную прибыль или ресурс, а образует убыток АО Узбекнефтегаз", – говорится в докладе.

Фазилов основал Altmax, и с тех пор компания неоднократно меняла структуру собственности. Сейчас одна половина ее принадлежит сингапурской компании, а вторая – кипрской компании, которой, по его собственным словам, владеет российский миллиардер Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России и бизнес-партнер Тимченко.

Филатов через два дня после того, как Радио Озодлик обратилось к нему с вопросом об Altmax и его связях с Фазиловым, опубликовал заявление на сайте Федерации шахмат России, в котором говорится, что он владеет 50-процентным пакетом в этой компании, который он купил у Фазилова.

"У меня есть широкий диапазон деловых интересов как у предпринимателя, в том числе в нефтегазовом секторе. У меня нет сомнений в безупречной репутации г-на Фазилова, однако я не являюсь его партнером по бизнесу", – говорится в заявлении от 3 февраля.

Секретный доклад рабочей группы указывает на многочисленные проблемы в энергетических проектах, которые Мирзияев передал компании Altmax, в том числе касающиеся корпоративной прозрачности этой кипрской компании.

Компания, которую Мирзияев назначил оператором программы по геологоразведке и бурению на территории газового месторождения М25 в Сурхандарьинской области с бюджетом 5,8 млрд долл., на 75% принадлежит Altmax через гонконгский офшор. Главными подрядчиками проекта являются Eriell и Enter Engineering.

В докладе рабочей группы говорится, что такая структура собственности "не позволит вести прозрачную финансовую деятельность и оценить вклад иностранных учредителей", причем по договору узбекская сторона получит только 10% прибыли, что "не в интересах государства".

Радио Озодлик обратилось в администрацию Мирзияева, министерство энергетики Узбекистана и государственную компанию "Узбекнефтгаз" с просьбой прокомментировать результаты настоящего расследования, однако ответов на момент публикации получено не было.