"Ультиматум Кремля провалился". Блогеры о Финляндии в НАТО

4 апреля, в 74-ю годовщину основания НАТО, в Североатлантический союз вступила Финляндия.

Дискуссии о такой возможности велись давно, но события последних лет заметно ускорили процесс, отмечает журналист RTVi Артем Филатов:

Это одно из самых долгих изменений статус-кво, которое я наблюдал в своей карьере. В 2012 году в ноябре я был на Совете министров северных стран в Хельсинки и там на полях саммита был такой побочный сюжет «Финляндия и НАТО». Я тогда даже про это ничего толком не сделал, потому что было понятно, что это просто вялотекущая внутренняя дискуссия без какой-либо конкретики. Но потом наступил 2014 год, когда эта идея уже стала обрастать конкретикой и прагматикой, потом 2022. И вот, вуаля, наступило 4 апреля 2023 года. Финляндия в НАТО!

Сухопутная граница России и НАТО теперь не только ближе, но и вдвое длиннее.

Кирилл Шулика

Сегодня граница России с НАТО стало протяженнее на 1270 километров.

А была всего лишь 1260 километров.

В два раза...

Многие комментаторы радуются за финнов.

Константин Эггерт

Поздравляю всех жителей Финляндии с вступлением в #НАТО - самый успешный оборонный союз в истории!

Сергей Медведев

Njet, Molotoff!

Njet, Lavroff!

Njet, Putin!

Поздравляю Финляндию со вступлением в НАТО!

Андрей Зубов

Будущее наших отношений с Финляндией, как и со всей Северо-атлантической Организацией, теперь зависит только от самой России. Если мы сможем обрушить агрессивный тоталитарный режим в нашей стране и создать демократическую государственность, то тогда НАТО станет нашим естественным союзником и Финляндия из форпоста свободного мира превратится вновь, к обоюдной выгоде, в посредника между Россией и Северной Европой.

Придется и дальше валяться в нищете и убогости под тем забором, который ныне строят финны

Если же большинство россиян будут продолжать бредить имперским владычеством, отыскивать в прошлых веках мнимые права на чьи-то земли и отказывать другим народам в праве на существование, то тогда нам придется и дальше валяться в нищете и убогости под тем забором, который ныне строят финны на своих восточных границах, и который теперь будет укреплен всей мощью Североатлантического Альянса.

Вхождение Финляндии в НАТО, свершившееся сегодня, стало еще одним аргументом для России искать возможность восстановить отношения с Западом как можно скорее, чтобы вновь стать другом своих европейских соседей, а не коснеть в бесплодной, бессмысленной и крайне вредной для нас самих, вражде к ним.

Поэтому, от всей души поздравляя сегодня народ Финляндии со вступлением в НАТО, я радуюсь и за мою страну, которой Финляндия, как и когда-то в 19 веке, указывает достойный путь в будущее.

Николай Митрохин

Россиян тоже надо поздравить. Теперь у них куда меньше шансов погибнуть или быть раненными в тайге вблизи будущей китайско-финской границы. Ибо с кем-кем, а с НАТО Россия реально воевать не будет.

Сарказма в адрес российских властей в блогах много.

Анатолий Несмиян

Финляндия официально стала членом НАТО, над резиденцией президента поднят флаг альянса. По всем правилам добрососедства Россия должна была поздравить партнера со столь знаменательным событием, чему она поспособствовала максимальным образом.

Но, по всей видимости, скромность российского руководства не позволила ему выпятить свои заслуги в событиях этого памятного дня. А зря - не будь его, финны так и прозябали бы в своем суверенитете на окраинах Европы.

Илья Вайцман

Вот не молодец ли путин?! Сталин не смог заставить Финляндию вступить в NATO, Хрущев не смог, Брежневу не удалось [Андропов с Черненко промелькнули, ничего не успев], при Горбачеве, вроде бы, и надобность пропала - а путин смог.

Распад и неуважение

Финляндия вступила в НАТО. Год ядерных угроз, тупого хамства и бряцания оружием не прошел даром - наш фюрер таки затолкал нейтральное соседнее государство в недружественный блок. Финский залив теперь полностью контролируется НАТОвским флотом.

Сэм Клебанов

У меня есть знакомые (уже бывшие), которые на серьёзных щах доказывали мне, что война вызвана "экзистенциальной угрозой", вызванной расширением НАТО, "подлётным временем", вот этим всем, и что НАТО "должно убраться к границам 1991 года." Надеюсь, сегодня они довольны и празднуют.

Екатерина Котрикадзе

Поздравляю всех «отодвигателей» альянса от границ России. Ваша потрясающая эффективность вошла в историю.

Олег Пшеничный

Теперь от ближайшей страны НАТО до Санкт-Петербурга часа два ходу на быстром транспортном средстве. Гойда!

Альфред Кох

Я думаю все дело в дальнобойности российских пушек. Чем ближе НАТО, тем легче до нее (НАТО ведь «Организация», а значит - женского рода?) дострелить. Это до меня только сейчас дошло. Вот ведь какой коварный дядька, этот Путин, а?

Теперь бы еще принять в НАТО Украину и Грузию - и дело в шляпе. Только содержание воинских частей постоянной готовности по границам с НАТО оставит в скором будущем Россию без штанов. А с другой стороны: зачем ей штаны? Ей и без штанов хорошо. Россия ведь тоже женского рода…

Российские чиновники и пропагандисты отреагировали довольно сдержанно.

Без огонька отработали тему и "патриотичные блогеры".

Сергей Мардан

Еще один элемент системы безопасности страны, выстроенный Сталиным, утрачен.

В Финляндии 30 лет культивировалась идея национального реванша. Поражение в Совестко-Финской и фактически - во Второй мировой войне, за выход из которой Хельсинки заплатила 40-летним протекторатом СССР - оставалось национальной травмой, которую целенаправленно "расчесывали".

Комиксы о "Зимней войне", в которой веселые и смелые финские парни уничтожают уродливых азиатов с красными звездами, и фильмы о Линии Маннергейма продавались на любой финской автозаправке.

Но дело конечно не только в "мягкой силе".

Вхождение северного соседа в НАТО было лишь вопросом времени

Нейтралитет Финляндии всегда обеспечивался гигантским военным, политическим и экономическим могуществом СССР. Как только это обстоятельство исчезло, вхождение северного соседа в НАТО было лишь вопросом времени.

А то, что туповатая российская элита скупала финскую "недвижку" и думала, что дача в Куоволо или Лахти - это навсегда, ну так отрицательный отбор еще никто не отменял.

Русский Сыч

Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Откалибрует" — это очень, очень ёмкий глагол. Особенно по нынешним временам.

Сергей Марков

Официальное вступление Финляндии в НАТО

1. Является проявлением агрессии НАТО против России.

2. Не имеет большого значения, потому что де факто Финляндия уже на 90% была членом НАТО.

3. Армия Финляндии уже давно полностью по стандартам НАТО.

4. Министерство обороны Финляндии принимает участие в десятках разных форматов НАТО уже много лет.

5. На случай военных действий есть договор ЕС и НАТО и по этому договору Финляндия должны воевать в составе НАТО.

6. Отличие от Украины в том, что Украина была реально вне НАТО, а Финляндия фактически уже давно член НАТО.

7. Сейчас у России никаких изменений не будет.

8. Если в Финляндии будет размещено ядерное оружие, то на Финляндию будут нацелены ракеты России.

9. В отличие от Украины и Черногории, где население было против вступления в НАТО, население Финляндии поддерживает вступление в НАТО.

10. Отказ от нейтралитета и суверенитета подрывает безопасность Финландии. Это просто большая глупость финнов.

Марат Баширов

Финляндия вступила в НАТО. Прощай лафа. Негде теперь финнам пить дешевую водку - Россия закрыта для них на замок.

Николай Кузьмин

Можно шутить, конечно, что НАТО расширилось на север, а не на восток, но это никак не отменяет той мысли, что главная страшилка Путина сегодня обрела реальность, а ничего не произошло. И завтра ничего не произойдёт, и через неделю и через месяц не ничего произойдёт. Даже с учётом того, что НАТО приблизилось к российскому городу федерального значение на расстояние 140 километров и может рассматривать город с самолёта и вести радиолокационную разведку хоть ежедневно.

Главная угроза для России - несменяемость, невменяемость и неподсудность властей

Всё же главная угроза для России, по моему мнению, - несменяемость, невменяемость и неподсудность людей, принимающих решения на высшем уровне. И находятся они не в странах НАТО.

Очевидно, на самом деле расширение общих границ с НАТО российское руководство не волнует, констатируют многие комментаторы.

Александр Баунов

Даже официальные спикеры с трудом могут выдать, как конкретно вступление Финляндии в НАТО угрожает России. Одна из официальных версий даже так и звучит: никак. Мол, опасно не само вступление в НАТО, а вступление в НАТО стран, обремененных злыми чувствами в отношении России. Но во-первых, в НАТО такие уже есть давно, и ничего. Во-вторых, Финляндия соответствующими чувствами вполне обременена, просто не сидела в нашей клетке давно, поэтому их интенсивность убыла раньше, чем у тех, кто сидел сравнительно недавно. Но главное, в принципе сложно себе представить страдающую безопасность ядерной страны, если эта страна живет обычной мирной жизнью. Или даже не вполне мирной, но на своей международно признанной территории.

Бывает безопасность абстрактная и конкретная. Абстрактная безопасность - это разговоры про недружественные блоки, расширение, приближение, не взятие в долю и прочие теории, что где у других прибыло, там у нас убыло. А конкретная безопасность, это то, что снижает риск военных авантюр, разных гибридно-политических импровизаций и попыток авторски реконструировать историю из личной головы. И вот тут ясно, что уменьшение абстрактной безопасности не обязательно непременно влечет уменьшение конкретной, возможно, что и наоборот. И не факт, что количество конкретной безопасности всех, включая Россию, сегодня уменьшилось.

Юрий Маловерьян

Граница РФ с НАТО удлинится на 1300 км.

Полное отсутствие у Москвы истерики по этому поводу, конечно, лишний раз подтверждает то, что всем - кроме некоторых западных политиков и властителей дум - было очевидно уже много лет: официальная Россия лгала, когда заявляла, что считает расширение НАТО на восток угрозой для себя.

Официальная Россия никогда не считала НАТО угрозой для РФ

Официальная Россия никогда не считала НАТО угрозой для РФ в международно признанных границах. Она - вполне справедливо - считала НАТО угрозой своим мечтам о реванше, о восстановлении, хотя бы частичном, империи, о захвате земель на запад от собственно России, о распространении на них - снова - своих представлений о прекрасном устройстве жизни: безумная, но упорядоченная коррупция и перманентная борьба с ней, уничтожение свободы слова и реальной оппозиции власти, один любимый вождь навсегда и т.д.

Большинству населения этих земель и стран эти представления отвратительны, Россия для них - отталкивающий образец (а Европа притягательна). Но когда это её волновало?

Не волнует это и часть вышеупомянутых западных политиков и властителей дум, много лет рассуждавших о том, как Запад обидел и оттолкнул Россию, не взяв её в НАТО и ЕС, не построив с ней "общеевропейскую систему безопасности", начав расширять НАТО вопреки протестам Москвы (и по желанию демократического большинства населения принятых стран вообще-то).

Эти политики и властители дум в общем и целом делятся на три пересекающихся группы:

1) прекраснодушные "полезные идиоты",

2) циники от геополитики, которые так же, как и Москва, отказывают бывшим "буферным" странам в субъектности,

3) ну и проплаченные б**ди, как без них.

Впрочем, фиг с ними. Теперь интересно только, какой процент из первых двух групп уже сообразил, что ошибался.

А финнов, конечно, надо поздравить. Ну и нам себя: с таким другом и союзником через залив как-то спокойнее.

Василина Орлова

Ультиматум России перед вторжением в Украину о том, что НАТО должно убраться на границы 1997 года, с треском провалился.

После принятия в НАТО Швеции, которое непременно состоится, обмен военными данными между всеми членами стран НАТО приведет к тому, что продвижение российского подводного флота по Балтийскому морю без того, чтобы НАТО о нем знало, будет невозможным.

После членства Финляндии в НАТО ядерное оружие России, которое размещено на Кольском полустрове, будет под наблюдением, и виды вооружения, которое НАТО разместит в Финляндии, будут определяться задачей противостояния ядерной угрозе, исходящей от РФ, будь то мониторинг или другие действия.

Если бы руководство России действительно видело угрозу в расширении НАТО, то на границе с Финляндией должно было держать значительные вооруженные силы. Но из-за истощения военных ресурсов в Украине происходило обратное, группировка на Кольском полуострове сократилась в пять раз.

"Глава норвежской разведки заявил, что из-за войны численность российских войск на Кольском полуострове сократилась в пять раз - 14 февраля 2023 г."

Соответственно, приходит пора смотреть правде в глаза: "угроза расширения НАТО на Восток" это только предлог для нападения на Украину. Только повод, который пропагандисты всех мастей повторяли до бесконечности, чтобы самим в него поверить.

Один за другим поводы вторжения рассыпаются в прах

Так одна за другой причины вторжения, такие, как "защита русскоязычных" (чья среда обитания была уничтожена, срыта под ноль), "недопущение расширения НАТО" (Финляндия в НАТО вошла практически без комментариев российского руководства), "демилитаризация" (Украине поставляют более тяжёлые виды вооружения с течением времени - ждём F-16 и ATACMS), "денацификация" (то есть отказ от национальной идентичности, в переводе с российского волапюка - привело ровно к обратному, росту национальных и националистических убеждений, настроений, мнений) - все эти поводы рассыпаются в прах, и остаётся нечто неприглядное, а именно, русский нацизм, российский колониализм и империализм, захват чужих территорий, пытки и казни, мародёрство и грабежи, обстрел гражданской инфраструктуры, угон в плен детей и взрослых. Колониальная агрессия с огромным выплеском тупого насилия.

Украинские публицисты находят в истории Финляндии параллели с историей Украины.

Владимир Горбач

Тема "финляндизации" Украины заиграла по-новому

Владимир Вятрович

После Второй мировой войны СССР как победитель навязал финнам ограничения во внешней политике, суть которых сводилась к тому, что их государство не может заключать союзов, на которые не даст согласия Москва. Таким образом Хельсинки принудили к нейтральному статусу в эпоху Холодной войны, хоть и не превратили в коммунистический сателлит наподобие Польской Народной Республики или тем более не инкорпорировали в СССР.

Теперь такие ограничения сильным государством внешней политики слабого называют финляндизацией. Именно этого якобы требовали в Кремле от Украины перед массированным вторжением 24 февраля. Но мы слишком хорошо знаем, как дорого может обойтись украинцам любая договоренность с Россией. Не забываем, что для Кремля возвращение Украины - главная предпосылка возрождения империи. Поэтому Украина борется. Уже дольше, чем финны в Зимней войне с СССР, которые продержались 104 дня. Соотношение сил (люди, вооружение, территория) в нашей войне значительно лучше для нас, чем то, которое было у финнов. Мы наконец-то начали получать необходимую военную помощь Запада. И главное, наше упорство в этой войне не меньше, чем у финнов во время Зимней. Украинцы продемонстрировали всему миру безосновательность российских претензий на звание второй армии мира, а следовательно, и на то, чтобы играть роль глобальной силы, с которой вынуждены считаться все.

Мы запустили конец финляндизации Финляндии

В итоге, таким образом мы запустили конец финляндизации Финляндии. 12 мая 2022 года президент этого государства Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о том, что страна немедленно подаст заявку на вступление в НАТО. Российская империя теряет свое влияние, отступает и точно исчезнет с карты мира.