Ульяновский суд назначил обязательные работы за текст "Мусора - позор России!"

Суд в Ульяновске назначил в общей сложности сто пять часов обязательных работ местному жителю Роману Шилову, признав его виновным в нарушении статьи административного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.
Поводом для составления трёх протоколов подряд стали комментарии, оставленные Шиловым в социальной сети "ВКонтакте" под публикациями о полицейских. В одном из них обвиняемый, в частности, написал: "Мусора - позор России!". Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ульяновской области заключил, что эти слова содержат негативную оценку группы лиц, объединённой по признаку "сотрудники полиции".
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