"Улыбающийся папа" Иоанн Павел I причислен к лику блаженных

Папа римский Франциск причислил к лику блаженных одного из своих предшественников - папу Иоанна Павла I. Церемония беатификации прошла в воскресенье на площади святого Петра в Ватикане при участии десятков тысяч верующих. Беатификация - предпоследний шаг на пути к канонизации, то есть причислению к лику святых.

Иоанн Павел I, в миру Альбино Лучани, возглавлял католическую церковь в 1978 году. Его понтификат длился всего 33 дня - один из самых кратких понтификатов в истории церкви. Будучи избранным папой 26 августа 1978 года, 29 сентября он скончался.

Со скоропостижной смертью папы связан ряд конспирологических теорий. В частности, утверждалось, что он был отравлен. Эпизод с "отравлением" Иоанна Павла I попал и в третью часть фильма "Крёстный отец". Ватикан утверждает, что папа умер от естественных причин - от инфаркта.

Иоанна Павла I называли "Улыбающимся папой", о его улыбке вспомнил и папа Франциск во время церемонии беатификации, сказав, что своей улыбкой его предшественник "мог свидетельствовать о доброте Господа". Лучани был сторонником церковных реформ, выступал за простоту и скромность, против интриг. На данный момент он - последний итальянец, избранный папой римским. Иоанн Павел I впервые в истории церкви при восхождении на папский престол взял себе два имени - это же повторил его непосредственный преемник, кардинал Кароль Войтыла, после избрания папой взявший имя Иоанна Павла II (канонизирован в 2014 году).

Церковь официально признала чудом исцеление аргентинской девочки, родители которой молились Иоанну Павлу I. Это позволило причислить его к лику блаженных. Для канонизации необходимо официальное признание второго чуда.