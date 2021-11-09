Умеем работать – умеем отдыхать. Как придумали трудовое право

Когда люди начали платить друг другу за работу и как появились рабы? Почему разделяют право на труд и право на отдых. Зачем придумали трудовое право. При чем здесь 888 и что это вообще такое.
В подкасте участвуют:
Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права МГУ им. Ломоносова
Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права коллегии адвокатов “Солдаткин, Зеленая и Партнеры”
В этом эпизоде мы также рассказываем о подкасте “Что нового?”, который делают наши коллеги из “Новой газеты”
В подкасте участвуют:
Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права МГУ им. Ломоносова
Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права коллегии адвокатов “Солдаткин, Зеленая и Партнеры”
В этом эпизоде мы также рассказываем о подкасте “Что нового?”, который делают наши коллеги из “Новой газеты”