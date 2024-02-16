"Умеем только воровать". Мединский хочет скопировать "Википедию"

Помощник Путина Владимир Мединский предложил "скопипастить всю эту Википедию" для российского сайта "Знание.Вики", который должен стать аналогом этого ресурса для россиян. "Сейчас время не созидать контент новый с нуля – это сложно догонять", – заявил Мединский.

На сегодняшний день в "Википедии" более 70 миллионов статей, в то время как в "Знании.Вики" их всего около 22 тысяч, посетовал Мединский на заседании общества "Знание", по инициативе которого создается отечественная версия "Википедии". Это уже не первая попытка "импортозаместить" "Википедию", но просто скопировать оригинал так откровенно, кажется, еще никто не предлагал. В соцсетях слова Мединского вызвали много насмешливых откликов.

AnthropoLOGS

Итак, общий план стал понятен:

1. Сделать свою Википедию с патриотизмом и суверенностью.

2. Понять, что ничего не получается.

3. Украсть вражескую Википедию, и пропустить через цензуру.

==Вы находитесь здесь==

Суверенную Википедию всё ещё не читают, поэтому

4. Заблокировать вражескую Википедию.

5. Бингойда!

Учитывая, что в ВП ежедневно вносятся тысячи правок сотнями энтузиастов, на следующий день Викизнание станет просто очередным неактуальным клоном Википедии, ещё и лишенным связи с другими языковыми разделами. Честно говоря, несмотря на весь предыдущий опыт таких мероприятий, сложно было ожидать, что весь этот движняк окончится такой позорной липой. Которая, впрочем, будет, как обычно, неплохо оплачена из бюджета.

Лена Климанская

Мужчина рассказал о потенциале российского интеллекта.

Ну чо, он министр, ему видней.

Тихон Дзядко

"Мы не умеем ничего производить сами, зато хорошо умеем воровать", как бы говорит нам Владимир Мединский.

Даниил Ханин

Это новая скрепа – цап-царап?

Проблема такого подхода – в том, что украденное невозможно поддерживать и обслуживать, указывают многие блогеры.

Андрей Никулин

А вот это признание – настолько родное, откровенное и посконное, что не требуется никаких комментариев.

Оставлю в первозданной чистоте.

Как говорил другой Владимир – "цап-царап".

"Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все", — сказал Владимир Мединский на заседании российского общества "Знание".

Редактироваться не будет, обновляться тоже, разве что с помощью специально приставленных и уполномоченных людей. Скопипастили, подправили и отлили в граните. На века. Ведь править они планируют тоже веками.

Правда кто будет заниматься разработкой и обслуживанием вечной жизни – копипастеры "Википедии"?

Похоже, что здесь расчет, скорее, на китайцев...

Анатолий Несмиян

Слово "украсть" здесь вполне применимо, так как строго говоря, все статьи на ресурсе – это собственность ресурса. И просто так взять из "Википедии" и скопировать куда-то – это именно "украсть".

Но это еще полбеды. Смысл "Википедии" в том, что она поддерживается в регулярном режиме. Каждая статья (в идеале) находится под контролем редакторов, которые вносят в неё правки по мере поступления изменений. Это касается и событийных статей, и научных, популярных – всех.

Иначе говоря, для того, чтобы система заработала, ее нужно будет структурировать и наполнить эту структуру немалым количеством людей.

Здесь и кроется основная проблема. Сама "Википедия" – свободный ресурс. В ней присутствуют разные точки зрения, что, конечно, периодически приводит и к конфликтам, и к противоречиям, поэтому существуют и механизмы их разрешения.

Российский клон (традиционно режим свое создать не в состоянии, поэтому он тупо копирует и клонирует уже созданное до него) – это монолит в плане идеологии. А потому над редакторами должны будут стоять цензоры – это отдельная структура контроля, а над цензорами – особый отдел силовых структур. И регулироваться всё это будет, понятно, строго Уголовным кодексом и посадками. А как иначе еще можно будет управлять этим хозяйством?

Поэтому украсть – это одна задача. Как затем этим всем управлять – это другая. А как контролировать и карать – третья.

В "Википедии" между тем наверняка содержится много крамолы, отмечают в блогах.

Станислав Белковский

В. Р. Мединский боится потерять главный источник для своих научных работ — Википедию. Поэтому нужно срочно создавать отечественный аналог (Путипедию / Википутию) и переносить все оригинальные статьи туда. Как мы ожидали ещё весной-2022.

Интересно, собирается ли Мединский загружать в Путипедию тексты, открыто критикующие СВО Z и В.В Путина в частности? А нет ли здесь признаков идеологической диверсии?

Но бывший министр культуры подумал и об этом – по его мнению, "клеветы" в "Википедии" не более 1%.

Кирилл Шулика

По мнению помощника президента, 99% статей в "Википедии" абсолютно нейтральны и даже интересны, следовательно, их можно использовать для российского аналога.

При этом оставшийся 1% статей помощник президента назвал вражеской клеветой, которая жесточайше модерируются. "Туда вы слова правды не вставите никогда", — добавил он.

И все вот у нас так... От автопрома до чего угодно. Импортозамещение ну очень своеобразное!

Копировать чужое – привычный образ действий для бывшего министра культуры: в его кандидатской диссертации 87 страниц из 120 оказались скопированы из диссертации его научного руководителя, сообщал в 2014 году проект "Диссернет". Плагиат был обнаружен и в автореферате докторской диссертации Мединского.

Аббас Галлямов

Когда в следующий раз услышите что-нибудь от Мединского, процитируйте Остапа Бендера:

"Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель".

Алексей Мосин

СЧЁТЧИК МЕДИНСКОГО: 6-4-14

Шесть лет, четыре месяца и четырнадцать дней назад, 2 октября 2017 года, экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов высказался за лишение В. Р. Мединского учёной степени доктора исторических наук. Несмотря на это, Президиум ВАК и Министерство образования и науки РФ подтвердили законность получения г-ном Мединским этой учёной степени.

Убеждён, что рано или поздно г-н Мединский будет лишён незаконно полученной учёной степени доктора исторических наук. Но пока этого не произойдет, буду каждый день напоминать об этом общем нашем позоре.

Итак, сегодня, 16 февраля 2024 года – шесть лет, четыре месяца и четырнадцать дней.

Проблема даже не столько в диссертации Мединского, сколько в том, что с его легкой руки в России установился новый подход к исторической науке, пишет один из создателей "Диссернета" Андрей Ростовцев:

Недавно в разговоре промелькнул вопрос о роли сообщества Диссернет. Внешне это выглядит как тяжелый многолетний труд по восстановлению status quo с целью отобрать у мошенников незаслуженно присвоенные им ученые степени. Если смотреть на проблему с такой стороны, то обычно в этом месте с долей укоризны вспоминают нашумевший кейс Мединского. Но по-моему, роль Диссернета еще и в том, чтобы заострить внимание на извечном вопросе Пилата "Что есть истина?". Как оказалось, в ответе на этот простейший вопрос общество давно разделилось. В том числе, как это ни парадоксально, разделилась и образованная академическая часть общества. С одной стороны академик Зализняк предельно ясно сформулировал: "Истина существует, и целью науки является ее поиск". С другой – тот же Мединский, защищая от ученых-историков свою диссертацию, пытается убедить нас, что никакой объективности нет, истина – это то, что соответствует сиюминутным (в его интерпретации – национальным) интересам. Мединский имел в виду истину в исторических науках. Но российской власти такая точка зрения понравилась. Власть увидела открывающиеся перед ней широкие перспективы для манипуляции и даже для монетизации истин. Ученую степень доктора наук Мединскому власть распорядилась сохранить, а мединское учение об истине – распространить как можно шире на все сферы жизни. В результате, как того и следовало ожидать, конфликт вокруг ответа на вопрос об истине перерос в гуманитарную катастрофу такого масштаба, что пока никому не ясно, как из нее выбираться. А выбраться, не вернувшись к изначальному вопросу Понтия Пилата вряд ли получится. Вот про что Диссернет, а вовсе не только про ученые степени.