Умер академик Михаил Маров – один из первых исследователей Луны и Марса

На 91-м году жизни скончался один из основоположников советской космонавтики академик Российской академии наук Михаил Маров.

Об этом в четверг сообщил "Роскосмос".

С 1958 по 1962 годы учёный работал в Особом конструкторском бюро 1. Сейчас это Ракетно-космическая корпорация "Энергия". С 1962 по 2008 годы Михаил Маров был завотделом прикладной механики, планетных исследований и аэрономии Института прикладной математики имени М.В. Келдыша.

Академик Маров во всем мире признан как крупный специалист в области экспериментальной планетной астрономии. Стоял у истоков советской программы изучения Луны, Венеры и Марса. Издал более 250 научных работ, отмечает агентство "Интерфакс".