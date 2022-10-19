Умер просветитель, академик РАН Валерий Рубаков

Российский физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков умер 19 октября на 68 году жизни. Последние годы он болел лейкемией. Он был одним из самых цитируемых в мире российских учёных, известный исследованиями теории ранней Вселенной, квантовой гравитации и физики высоких энергий. В 2013 году Рубаков был лидером протестного движения против реформы Академии наук, лишившейся в пользу государства значительной части самоуправления.

На счету Рубакова — более 160 научных работ, пишет издание N+1. Он был одним из основоположников современной инфляционной теории расширения Вселенной. Значительную часть карьеры он занимался изучением процессов, происходящих при высоких энергиях сталкивающихся элементарных частиц. Он — автор названной его именем теории о возможности распада протона под влиянием магнитных монополей — его коллеги уверены, что эта работа могла быть отмечена Нобелевской премией.

Рубаков окончил физический факультет МГУ в 1978 году, через три года защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством будущего президента Академии наук Грузии Альберта Тавхелидзе и будущего заведующий Отделом теоретической физики Института ядерных исследований РАН Николая Красникова.

С 1987 года Рубаков работал заместителем директора этого института, в 1990 он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, через семь лет — действительным членом российской академии. Был заведующим кафедры физики частиц и космологии физического факультета МГУ.

С 2016 года физик возглавлял редакцию научного журнала "Успехи физических наук" и входил в состав редколлегии журнала "Теоретическая и математическая физика". Его работы были отмечены рядом международных наград, в том числе одной из самых престижных в физике Гамбургской премии.

Рубаков был гостем эфиров Радио Свобода. В 2015 году он подписал открытое письмо к главе министерства юстиции Александру Коновалову с требованием исключить научный фонд "Династия" из списка НКО-"иностранных агентов".

Он был членом академического "Клуба 1 июля", открыто выступавшего против реформы РАН и поддерживавшего преследуемых государством учёных и правозащитное движение. Участвовал в марше мира против войны в Украине в 2014 году. Активно занимался просветительской деятельностью.