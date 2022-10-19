Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер просветитель, академик РАН Валерий Рубаков

Российский физик-теоретик, академик РАН Валерий Рубаков умер 19 октября на 68 году жизни. Последние годы он болел лейкемией. Он был одним из самых цитируемых в мире российских учёных, известный исследованиями теории ранней Вселенной, квантовой гравитации и физики высоких энергий. В 2013 году Рубаков был лидером протестного движения против реформы Академии наук, лишившейся в пользу государства значительной части самоуправления.

На счету Рубакова — более 160 научных работ, пишет издание N+1. Он был одним из основоположников современной инфляционной теории расширения Вселенной. Значительную часть карьеры он занимался изучением процессов, происходящих при высоких энергиях сталкивающихся элементарных частиц. Он — автор названной его именем теории о возможности распада протона под влиянием магнитных монополей — его коллеги уверены, что эта работа могла быть отмечена Нобелевской премией.

Рубаков окончил физический факультет МГУ в 1978 году, через три года защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством будущего президента Академии наук Грузии Альберта Тавхелидзе и будущего заведующий Отделом теоретической физики Института ядерных исследований РАН Николая Красникова.

С 1987 года Рубаков работал заместителем директора этого института, в 1990 он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, через семь лет — действительным членом российской академии. Был заведующим кафедры физики частиц и космологии физического факультета МГУ.

С 2016 года физик возглавлял редакцию научного журнала "Успехи физических наук" и входил в состав редколлегии журнала "Теоретическая и математическая физика". Его работы были отмечены рядом международных наград, в том числе одной из самых престижных в физике Гамбургской премии.

Рубаков был гостем эфиров Радио Свобода. В 2015 году он подписал открытое письмо к главе министерства юстиции Александру Коновалову с требованием исключить научный фонд "Династия" из списка НКО-"иностранных агентов".

Он был членом академического "Клуба 1 июля", открыто выступавшего против реформы РАН и поддерживавшего преследуемых государством учёных и правозащитное движение. Участвовал в марше мира против войны в Украине в 2014 году. Активно занимался просветительской деятельностью.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG