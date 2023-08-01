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Умер актёр Ангус Клауд из "Эйфории". Ему было 25 лет

Ангус Клауд

Американский актёр Ангус Клауд, известный по сериалу "Эйфория", умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его семью.

В заявлении говорится, что на прошлой неделе Клауд похоронил своего отца и тяжело переживал утрату. Он умер в своем доме в Окленде, штат Калифорния. Другие подробности смерти неизвестны.

"Ангус открыто говорил о своём психическом здоровье здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку", — рассказала семья актера.

Роль в сериале "Эйфория" о группе подростков, переживающих трудное взросление, стала дебютной для Ангуса Клауда. Он участвовал в съемках обоих сезонов сериала НВО в 2019 и 2022 годах и считался одним из фаворитов фанатов "Эйфории". Выход третьего сезона сериала ожидался в 2024 году.

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