Умер актёр фильмов "Левиафан" и "Ночной дозор" Игорь Савочкин

В Москве в возрасте 58 лет умер актёр театра и кино Игорь Савочкин. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке блогер Алеся Казанцева.

Савочкин умер 17 ноября. По информации Mash, причиной смерти стали проблемы с печенью. Также сообщается, что актёр долгое время боролся с онкологией. 10 ноября Савочкин был госпитализирован из-за сильных болей в спине. Ему сделали операцию.

Игорь Савочкин родился в 1963 году в селе Берёзовка Саратовской области. В 1991 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Служил в театре "На досках" и Театре на Покровке. Работал в компании "Базелевс" режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова.

За свою карьеру Савочкин снялся в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Левиафан", "Чёрная молния", "Человек, который удивил всех", "Анна", "Бык", а также сериалах "Громовы", "Метод", "Эпидемия", "Адмиралъ", "Диверсант. Конец войны" и "Домашний арест".