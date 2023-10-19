Умер актёр из комедийного шоу "Каламбур" Сергей Гладков

Актёр-комик и клоун Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет. Российскому зрителю он известен как исполнителей ролей в украинском скетч-шоу "Каламбур", программа в середине 90-х — начале 2000-х транслировалось в прайм-тайм центральных каналов российского телевидения.

Гладков родился в Харькове, учился в Одесском политехническом институте на факультете Машиностроения и робототехники, занялся клоунским искусством. Окончил курсы режиссуры и пантомимы, в 1987 году создал клоунскую группу "Магазин Фу". Группа выступала на российских фестивалях и сотрудничала с одесским комик-шоу "Маски", популярном на российском телевидении начала 90-х.

Гладков исполнял в "Каламбуре" сразу несколько ролей, самая известная — образ Мужика в скетчах серии "Деревня дураков". Он один из сценаристов "Деревни" и мультсериала, позднее снятого с теми же героями.