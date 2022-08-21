Умер актёр театра и кино Николай Лебедев. Ему было 100 лет

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет. Об этом в телеграме сообщил Театра имени Моссовета.

Николай Лебедев родился в декабре 1921 года в Москве. В Великую Отечественную войну ушел на фронт пулемётчиком, был в плену. Прошёл через шесть концлагерей. После освобождения советскими войсками лагеря в Судетах продолжил службу.

После войны Лебедев вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию при МХАТе. После её окончания в 1950 году стал частью труппы Театра имени Моссовета. Во МХАТ Лебедева не приняли, так как он был в плену.

Актёр снимался в фильмах "Ровесник века", "Укрощение укротителя", "Вечный зов", "Баламут", "Отпуск за свой счет", "Звезда пленительного счастья" и других.

В 2018 году был удостоен звания народного артиста России. Имеет государственные награды.