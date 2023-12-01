Умер американский фотограф Эллиотт Эрвитт

Американский фотограф из семьи русских эмигрантов Эллиотт Эрвитт умер в возрасте 95 лет в среду, 29 ноября. Об этом сообщило фотоагентство Magnum, президентом которого он был в конце 1960-х.

Эрвитт снимал более шестидесяти лет, оставив свыше 50 тысяч фотографий. Наиболее известен он по своим остроумным чёрно-белым снимкам собак, опубликованным в сборниках "Сукин сын", "Собакам" и "Гав".