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Умер американский фотограф Эллиотт Эрвитт

Американский фотограф из семьи русских эмигрантов Эллиотт Эрвитт умер в возрасте 95 лет в среду, 29 ноября. Об этом сообщило фотоагентство Magnum, президентом которого он был в конце 1960-х.

Эрвитт снимал более шестидесяти лет, оставив свыше 50 тысяч фотографий. Наиболее известен он по своим остроумным чёрно-белым снимкам собак, опубликованным в сборниках "Сукин сын", "Собакам" и "Гав".

В архиве Эрвитта есть и концептуальные кадры вроде светящегося автомата с кока-колой на фоне демонстрации ракет в Алабаме или темнокожего мальчика, приставившего пистолет к своему виску.

Также на его снимках можно увидеть Жаклин Кеннеди на похоронах мужа, Мэрилин Монро – в том числе в цвете, и спорящего Ричарда Никсона с Никитой Хрущёвым в Москве.

Всего Эрвитт опубликовал более двадцати фотокниг, а его снимки хранятся в фотоколлекциях по всему миру.

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