Умер американский хакер Кевин Митник

Американский специалист по компьютерной безопасности Кевин Митник умер 16 июля в США от рака печени. Он был известен как один из первых хакеров, успешно взламывавший телефонные и компьютерные сети ведущих американских компаний. В этой роли он стал первым компьютерщиком, попавшим в список ФБР самых разыскиваемых преступников США. Это сделало его культовой фигурой в индустрии.

С 12 лет Митник, используя методы социальной инженерии и технические устройства, взламывал телефонные сети, получая возможности бесплатных звонков и перенаправления вызов. В 17 он впервые получил незаконный доступ к компьютерной сети в своей школе. Его жертвами становились сети Pacific Bell, Лаборатории Белла, “Моторолы”, Nokia, Sun Microsystems. За это он несколько раз отбывал тюремные сроки.

Биография Митника и одна из его поимок стала сюжетной основой для книги “Взлом” Цутому Симомуры и Джона Маркоффа, в 2000 году она была экранизована Джо Чаппеллем. В том же году хакер вышел на свободу после своего последнего тюремного срока. Он консультировал по вопросам безопасности крупнейшие мировые компании, в том числе FedEx, Toshiba и IBM, выступал с лекциями и написал несколько книг, самой известной из которых стала "Искусство обмана" (2002).