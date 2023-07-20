Умер американский хакер Кевин Митник

Американский специалист по компьютерной безопасности Кевин Митник умер 16 июля в США от рака печени. Он был известен как один из первых хакеров, успешно взламывавший телефонные и компьютерные сети ведущих американских компаний. В этой роли он стал первым компьютерщиком, попавшим в список ФБР самых разыскиваемых преступников США. Это сделало его культовой фигурой в индустрии.
С 12 лет Митник, используя методы социальной инженерии и технические устройства, взламывал телефонные сети, получая возможности бесплатных звонков и перенаправления вызов. В 17 он впервые получил незаконный доступ к компьютерной сети в своей школе. Его жертвами становились сети Pacific Bell, Лаборатории Белла, “Моторолы”, Nokia, Sun Microsystems. За это он несколько раз отбывал тюремные сроки.
Биография Митника и одна из его поимок стала сюжетной основой для книги “Взлом” Цутому Симомуры и Джона Маркоффа, в 2000 году она была экранизована Джо Чаппеллем. В том же году хакер вышел на свободу после своего последнего тюремного срока. Он консультировал по вопросам безопасности крупнейшие мировые компании, в том числе FedEx, Toshiba и IBM, выступал с лекциями и написал несколько книг, самой известной из которых стала "Искусство обмана" (2002).
- О смерти 59-летнего хакера, говорится в некрологе кладбища царя Давида в Лас-Вегасе. Информацию подтвердило издание SecurityWeek.
- В материале The New York Times в 1994 году утверждалось, что Митник взламывал сеть Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Эта информация часто использовалась в биографиях хакера, но никогда официально не подтверждалась и, скорее всего, является выдумкой.
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