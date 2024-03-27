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Умер американский художник, скульптор Ричард Серра

Скульптура Ричарда Серра (на переднем плане) на выставке в Базеле, 2011
Скульптура Ричарда Серра (на переднем плане) на выставке в Базеле, 2011

В Нью-Йорке на 86-м году жизни умер известный американский художник, скульптор Ричард Серра. Он наиболее известен монументальными работами из железа и стали. Его творчество отмечено многими престижными наградами, включая "Золотого льва" Венецианской биеннале.

Серра родился в 1938 году в Сан-Франциско. Его мать происходила из семьи еврейских эмигрантов из Одессы, отец приехал в США из Испании и работал на судоверфи, где юный Серра познакомился с обработкой железа. Студенческие поездки в Европу привили ему вкус к входившему в моду минимализму. Собственный стиль Серра - масштабные и в то же время лаконичные скульптуры - вскоре стал узнаваемым.

Серра рано заметили галеристы, но он предпочитал делать работы не для выставок в залах, а для общественных пространств. Они украшают главный атриум музея Гуггенхайма в Бильбао, площади в Лондоне и Нью-Йорке, установлены в пустыне в Катаре и на искусственной горе в немецком Эссене, и во многих других публичных местах.

Кроме скульптуры, Серра занимался также рисунком, печатной графикой, видеоартом и кино.

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