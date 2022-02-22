Умер американский рок-музыкант Марк Ланеган

Американский рок-музыкант Марк Ланеган умер на 58 году жизни в своём доме в Килларни на юге Ирландии. Он был известен как сооснователь и солист гранж-группы Screaming Trees и сотрудничеством с Queens of the Stone Age и The Gutter Twins.

О смерти исполнителя сообщил 22 февраля его официальный аккаунт в твиттере. Причина случившегося не раскрывается, в сообщении есть просьба уважать спокойствие его семьи.

Ланеган начал музыкальную карьеру в Вашингтоне в середине 80-х. Основанная им Screaming Trees, наряду с Nirvana, Soundgarden и Pearl Jam считалась пионером гранж-музыки. Первый альбом Screaming Trees выпустили в 1986 году, с 1990 он начал параллельную сольную карьеру.

С первых сольных альбомов Ланеган привлекал к работе известных музыкантов, записав песни, в частности, с Куртом Кобейном, Моби, Изобель Кэмпбелл, Пи Джеем Харви. Вместе со Screaming Trees он участвовал в записи восьми студийных альбомов, сольно выпустил 11.