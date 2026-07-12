Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм

11 июля умер американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Об этом сообщил утром 12 июля его офис. В сообщении говорится, что сенатор скончался вечером вследствие внезапной болезни.

Где умер сенатор - в сообщении не сказано. Ещё 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и, помимо прочего, заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России.

Линдси Грэму был 71 год. Он получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой.

Грэм был одним из видных членов Сената, в который впервые был избран в 2002 году. Он ещё до аннексии Крыма и начала войны в Украине выступал за жёсткий курс в отношении возглавляемой Владимиром Путиным России. Активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. В 2023 году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о войне. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян - это лучшее вложение денег США (на самом деле такой фразы он не говорил). Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев после этого написал, что в США "регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов".

Первоначально будучи критиком Дональда Трампа, впоследствии он стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.