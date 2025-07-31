Умер американский театральный режиссёр Роберт Уилсон 

Американский драматург и театральный режиссёр Роберт Уилсон умер на 84 году жизни, говорится на его персональном сайте. Сообщается, что он скончался в результате острого заболевания у себя дома в Уотер-милле в штате Нью-Йорк.

Автор "Жизни и эпохи Иосифа Сталина", "Письма королевы Виктории", "Смерти, разрушения и Детройта", либретто к опере "Эйнштейну на пляже" был известным представителем авангардного и социального театра.

Уилсон начинал новые произведения не со строк текста, а с детальных визуальных образов, работал со временем, как с материалом, отказывался от повествовательности, два его спектакля, семичасовой "Взгляд глухого" и 12-часовая "Жизнь и эпоха Сталина" были немыми. Одна из его постановок длилась 168 часов и была показана за 10 дней.

Уилсон работал в том числе и на постсоветском пространстве. В 2015-м режиссёр поставил в московском Театре Наций "Сказки Пушкина". В Эстонии в том же году — музыкальный спектакль Страсти по Адаму на три произведения Арво Пярта. В Нью-Йорке режиссёр ставил спектакль "Старуха" по Даниилу Хармсу с Михаилом Барышниковым и Уиллемом Дефо.