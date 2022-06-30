Умер арестованный после заявлений Райкина ректор ВШСИ Полянкин

В Москве в возрасте 70 лет умер ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.

Полянкин умер в реанимации, куда он уже дважды попадал в июне. "Уголовное дело и все эти обвинения не прошли для него даром", - добавил адвокат.

С апреля Анатолий Полянкин находился под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было заведено по заявлению бывшего художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина. По версии следствия, Полянкин обманом принудил Райкина подписать документы о передаче всех активов, включая театральную школу.

В конце марта Полянкин приказал приостановить деятельность Высшей школы сценических искусств до 1 июня, а затем снял Райкина с поста худрука учебного заведения. Ранее он переименовал школу, лишив её имени Константина Райкина. Полянкин своей вины по делу не признавал.

Анатолий Полянкин родился в лагере ГУЛАГа в Красноярском крае. Его родители были заключенными.

В начале своей карьеры он работал актёром и режиссёром. В 1987 году основал Башкирский национальный драматический театр, а спустя несколько лет — Сахалинский Международныйй театральный центр имени Чехова. С 1996 года Полянкин возглавлял государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. В 2012 году стал ректором Высшей школы сценических искусств, основанной Константином Райкиным. В последние годы худрук и ректор конфликтовали.