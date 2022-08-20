В Израиле умер артист Сергей Григорьев, который озвучивал Филю в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщает РБК со ссылкой на актрису Наталью Голубенцеву.

Григорьеву было 64 года. Причиной его смерти стал инфаркт.

Актриса Ирина Озерная сообщила, что похороны пройдут в израильском поселении Ткоа, где артист жил последние несколько лет.



Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности "актер театра кукол", а затем учился на режиссера в Российском институте театрального искусства.

В 1987 Григорьев начал работать в программе "Спокойной ночи, малыши!", где сначала был кукловодом Фили, а потом начал также озвучивать персонажа. Он покинул передачу в 2014 году.