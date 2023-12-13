Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался журналист, писатель, основатель "Агентства журналистских расследований", "Фонтанки" и 47news Андрей Константинов. Об этом сообщили его коллеги.

Журналист скончался утром 13 декабря у себя дома, последний год он тяжело болел. Дата и место прощания с Константиновым будут объявлены позднее.

В 1993 году Константинов создал и возглавил отдел криминальной хроники газеты "Смена", затем он стал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в регионе.

В 1996 году по инициативе Константинова было создано агентство "Служба журналистских расследований".

С февраля 1998 года Константинов занимал посты генерального директора и главного редактора "Агентства журналистских расследований" – в состав группы входят газеты "Ваш тайный советник", "МК-Питер", журнал "Город-812", а также издание "Фонтанка".

Константинов – автор книг "Преступный мир России", "Адвокат", "Журналист", "Сочинитель" и других; по мотивам его романов был снят сериал "Бандитский Петербург".