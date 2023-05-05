Российский режиссёр Михаил Хлебородов умер на 57 году жизни. Об этом 5 мая сообщила в фейсбуке кинооператор Евгения Абдель-Фаттах. Хлебородов был известен как автор первых музыкальных клипов для российских групп — он начал снимать их в конце 80-х.

Хлебородов — режиссёр клипов на песни "Лондон, гудбай!" группы "Кар-Мэн", "Секс без перерыва" группы "Мальчишник", "Розовый фламинго" Алёны Свиридовой, клипов "Мумий Тролля", Дмитрия Маликова, "Маши и медведей", "Белого орла", "Рондо", "А'Студии", "Бригады С", Джоанны Стингрей, ДДТ.

В интервью авторам книги об истории российской поп-музыки "Не надо стесняться" Хлебородов рассказывал, что толчок его карьере дал клип 1989 года на песню Игоря Саруханова Barber.

"Известные люди спорили на реальные деньги, что этот клип не русский, а фирменный, с MTV. Ощущение победы, которое пришло с этим клипом, двигало меня потом очень долгие годы и двинуло все производство клипов в стране. Люди поняли, что можно не слушать Запад, а делать самим," — рассказывал он.